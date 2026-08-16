Тайна проверка на НАП установи драстично завишен оборот на увеселителен комплекс край Варна

Проверка на НАП - Варна е установила случай на значително завишен оборот на увеселителен комплекс край Варна, включващ ресторант и зона за водни съоръжения, съобщиха от приходната агенция в града.

Първата проверка на обекта е извършена на 30 юли чрез „таен клиент“ с контролна покупка. Установени са над 200 клиенти и оборот от над 400 евро. При проверка на касовите апарати на обекта за месец по-рано е установено, че той е имал по 10-20 клиенти, тоест над 10 пъти по-малко.

В момента комплексът е поставен под ежедневно, седемдневно наблюдение, за да може да се отчете реалният дневен оборот. В първите дни от наблюдението е установено петкратно завишаване на отчетените по касов апарат обороти на водните съоръжения и два пъти по-висок оборот на ресторанта.

„От 100-200 евро оборот на съоръженията през юни той се повишава на 3000 евро през юли“, посочи Лора Георгиева, главен експерт в дирекция „Комуникации“ на НАП – Варна.

Същото се отчита и при ресторанта – от 2000 на 5000 евро дневен оборот, като е установено и неиздаване на касов бон.

След като приключи наблюдението, данните ще бъдат анализирани и ще се прецени какво ще бъде следващото контролно производство по отношение на този обект, заявиха от НАП – Варна.

От края на юни НАП – Варна е извършила над 1200 проверки и са установени над 250 нарушения. Най-честите от тях са неиздаване на касов бон, разлика в касовата наличност и оборота, маркиран на касовия апарат, липса на фискално устройство и липса на реквизити във фискалния касов бон.

Най-чести нарушители са сезонните обекти с няколкодневно присъствие на различни летни фестивали и мероприятия, посочиха още от НАП – Варна.