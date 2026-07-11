По-бързо от очакваното е възстановяването на Малена Замфирова

Младата ни надежда в сноуборда Малена Замфирова отново демонстрира шампионски дух и невероятна воля, като се включи във велосипедната надпревара от Банско до хижа Вихрен, част от Bansko Bike Fest.



Възстановяването на Малена, която лекува тежки травми след инцидент на писта в ски курорта Шпиндлерув Млин, Чехия продължава, а надеждата на сноубордистката е да се завърна на пистата още в началото на новия сезон.

„Много бързо, много добре. Онзи ден качих Вихрен, така че мисля, че по-бързо от всички очаквания, всякакви лекарски очаквания. Още чакаме костите да зараснат, защото те са доста счупени, но това ще стане с времето“, каза Малена Замфирова.

Младата ни сноубордиста очаква да се качи на борда още през септември.

„Да се кача на сняг, да потренирам малко свободно спускане, но да се кача на борда, да си потренирам краката“, каза още спортистката.

От стартовете за световната купа през новия сезон за сега Малена планира да пропусне само първия в Китай.



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