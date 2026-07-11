Силен старт за България на световното по джет ски край Бургас

Над 200 състезатели от 34 страни участват на световното първенство по джет ски, което за първи път се провежда в България. Домакин е плажът в Сарафово край Бургас.



Участниците се борят за отличия в 28 категории. Силно българско присъствие има при жените, където са шампионката Ива Найденов и младата Ивайла Лишкова.

В мъжката надпреваря Йордан Николов спечели първата гонка при най-мощните джетове, а Иван Тенчев гони среброто в класа на серийните джетове.

Подробности вижте във видеото!