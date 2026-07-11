След поредната жертва на пътя: Главният секретар на МВР разпореди засилен контрол на товарните автомобили

А след зачестилите инциденти с тежкотоварни автомобили, главният секретар на МВР разпореди засилване на проверките с акцент върху камионите. Как реагира транспортния бранш? След поредната катастрофа, при която тир проби мантинелата и навлезе в насрещното. МВР засилва контрола на тежкотоварните автомобили, като акцент ще се поставя върху техническото състояние на камионите.

По магистрала Тракия основният трафик е от леки автомобили между 90 и 95% в зависимост от часа. Тежкотоварните автомобили представялват дял от 5-7% от целия трафик. Според превозвачите контролът и сега е засилен, тъй като над 10 инситуции отговарят за него, а причината за катастрофите е лошата инфраструктура. И докато властта и транспортния бранш са в индиректен спор къде е вината и отговорността за поредния тежък инцидент, ние продължаваме да получава клипове с различни и опасни ситуации от българските пътища. Така изглеждат българските пътища 24 часа след поредната трагедия на магистрала Тракия. Потребители в социалните мрежи продължават да ни сигнализират за нарушения на водачи на тежкотоварни автомобили.



След поредната жертва на пътя и последвалите нарушения - главният секретар на МВР разпореди затягане на контрола върху превозвачите.

Иван Иванов, инспектор в Пътна полиция: „Проверяват се най-вече за употреба на алкохол при шофиране, за технически неизправности. Колегите от изпълнителната агенция автомобилна администрация съставиха 3 акта по отношение времената на автомобилите.“

Потърсихме за коментар и самите превозвачи, които не намериха смисъл в по-затегнатия контрол.

Христо Радков, Българско обединение на шофьорите: „Това е напълно ненужно от страна на главния секретар. Нямам представа защо го е направил, но освен Пътна полиция, които контролират пътния трафик имаме и над 100 патрула на АПИ, ами те какво правят - на тях кой им дава нареждане, те защо не спират същите тези пътни превозни средства да ги проверяват. Има 12 или 13 институции в България проверяват нас шофьорите за най-различни неща. Ние сме на постоянен контрол.“

След думите на регионалния министър, че шофьорът на камиона не се вижда на снимките от тол камерите, поискахме изображенията от Пътната агенция, но в рамките на деня - те не ни бяха предоставени.

Христо Радков, Българско обединение на шофьорите: „През изминалата година сме дали 135 милиона, от които 115 или 116 милиона сме дали за камери, за чисто нови камери, ами тези камери, защо не работят, защо не показват лицето. Няма шофьор, които да затъмни предното стъкло, ако той го затъмни умишлено - той няма да може да вижда какво има пред него - някъде е проблема в регионалното министерство, министър Шишков да си намери неговия проблем, вместо да се занимава с нас шофьорите.“

Според транспортния бранш виновник за катастрофите е лошата инфраструктура.

Христо Радков, Българско обединение на шофьорите: „Ако тези ограничителни съоръжения бяха подменени така както е разписано в наредбата - тези инциденти щяха да се случват, нямаше да предотварти настъпването на инцидентите, но нямаше да са с трагичен край.“ - Казвате, че сте участвали тогава в писането на наредбата, защо дадохте толкова голям срок от 10 години, не можеше ли по-бързо да се подменят тези мантинели? - Тези, които писахме наредбата нямахме право на глас за това, в какъв срок ще бъдат подменяни. Дадоха се 10 години, защото се смяташе, че капиталови разходи няма да има.

Превозвачите отхвърлиха идеята петък, събота и неделя тежкотоварния трафик да бъде спиран с аргумент, че страната не разполага с достатъчно паркинги, където тировете да могат да чакат.

По темата работиха Тихомир Игнатов и Виктор Борисов