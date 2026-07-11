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Руска атака срещу Киев: Зеленски отново призова за подкрепа за украинската ПВО

Емилия Запартова от Емилия Запартова
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Двама души загинаха и 19 са ранени при руски атаки срещу Украйна с ракети и дронове. 11 души пострадаха в столицата Киев при нападение с балистични и крилати ракети.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че военните не са успели да свалят балистичните ракети. Той призова съюзниците бързо да предоставят пакетите за подкрепа на противовъздушната отбрана, договорени на срещата на върха на НАТО тази седмица.

Според Ройтерс ракетните системи „Пейтриът“, за които Вашингтон даде лиценз на Киев, вероятно ще бъдат произведени в Германия или друга европейска държава.

#украинската ПВО #срещу Киев #призова #руска атака #Зеленски #подкрепа

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