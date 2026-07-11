Повдигнаха обвинение на шофьора на камиона, причинил тежката катастрофа на АМ „Тракия“

Задържаха и повдигнаха обвинение на 56-годишния шофьор на камиона, причинил тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“ край Карнобат. А пътната полиция започна засилени проверки на тежкотоварните камиони по пътищата на страната. Разследването проверява няколко версии за причините за инцидента на Тракия. Данните от тол системата пораждат нови въпроси, тъй като на записите, прегледани от експертите, не се вижда шофьора на камиона.

Разследващите работят по две версии - спукана гума и възможността шофьорът на камиона да е заспал. Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа, а свидетелството му за управление е отнето. Данните от тол системата показват, че преди катастрофата тежкотоварният камион се е движил със 97 км/ч – със 7 км/ч над разрешената за този вид превозни средства скорост. Наша проверка показа, че камионът е преминал технически преглед, валиден до януари 2027 година. От транспортното министерство заявиха за БНТ, че са проверили фирмата и шофьора, като всички необходими документи са валидни. Шофьорът е спазил времената за управление и почивка. Предстои и проверка във фирмата. Ден след трагедията обаче остава неясно защо мантинелата не успява да задържи тежкия камион. Камионът, участвал в тежкия пътен инцидент, е извършвал кратки курсове в продължение на седмица. На кадрите от тол системата обаче шофьорът не се вижда.

Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройството: „Тоест очевидно има някаква манипулация, може би, не знам, включително и на предното стъкло.Той в продължение на една седмица в съвсем близки райони се е движил. Имаме съмнения включително, че е правил много празни курсове и в двете посоки. Тепърва много неща ще проверяваме, но очевидно е, че шофьорите на пътя се движат по пътя по един много неадекватен начин и това няма да продължава!”

Разследващите проверяват малкия ъгъл, под който тирът е навлязъл в мантинелата. Внимание привлече и още един детайл – шофьорът беше обут с домашни чехли.

Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройството: „Нетипични катастрофи и ударите са в съвсем други градуси. Почти под прав ъгъл. А иначе мантинелите ще бъдат подменени, мантинелите ще бъдат проверявани. Всички министерства работим така, че контролът да бъде единен. Камерите на ТОЛ-а имаме една информация, КАТ имат друга информация. Разбира се ние можем да се координираме помежду си, но трябва да го направим в реално време.”

Участъкът от магистралата и мантинелите отговарят на изискванията от 2014 г., но предстои пълна подмяна с по-висок клас, тъй като сегашните са проектирани за автомобили до 1600 кг.

инж. Митко Порязов, дир. Областно пътно управление-Бургас: „Поетапно започнахме подмяната на тези ограничителни системи. В участъка, който е между Карнобат и Бургас една част са подменени. Те са проектирани за задържане на по-високо тежкотоварни автомобили. Това са така наречените триволнови системи. Над 10 тона могат да задържат."

Твърдението на шофьора, че причината е спукана гума, ще бъде проверено с автотехническа експертиза.

инж. Филип Бояджиев, одитор по Пътна безопасност: „Сега за спукана гума моето лично мнение е, че е нямало такава гума. Не е имало някакъв проблем. Лично моето мнение е, че е заспал шофьора. Мантинелите няма какво да ги коментирам, могат дя задържат до 1,5 тона автомобил. Говорим за 16-17 тона е този ТИР.” Диана Русенова: „За да се види те всъщност регенерати ли са, нови ли са, стари ли са.”

Потърсихме представител на транспортната фирма, която се занимава с търговия и превоз на зърно и чиято собственост е камиона, но без успех. На посочения адрес и в логистичната база не открихме никого, включително и собственика на дружеството.

Прокуратурата в Бургас ще поиска постоянен арест за 56-годишния шофьор на камиона.

Вижте още в прякото включване на Елеана Цанова