БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Радан Кънев е новият лидер на „Демократи за силна...
Чете се за: 00:37 мин.
Повдигнаха обвинение на шофьора на камиона след тежката...
Чете се за: 00:55 мин.
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева
Чете се за: 01:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

ОТНОВО КАТАСТРОФА НА АМ "ТРАКИЯ"

Повдигнаха обвинение на шофьора на камиона, причинил тежката катастрофа на АМ „Тракия“

Виктор Борисов от Виктор Борисов
Всичко от автора , Репортер: Елеана Цанова
A+ A-
Чете се за: 05:02 мин.
Запази
Повдигнаха обвинение на шофьора на камиона, причинил тежката катастрофа на АМ „Тракия“
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Задържаха и повдигнаха обвинение на 56-годишния шофьор на камиона, причинил тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“ край Карнобат. А пътната полиция започна засилени проверки на тежкотоварните камиони по пътищата на страната. Разследването проверява няколко версии за причините за инцидента на Тракия. Данните от тол системата пораждат нови въпроси, тъй като на записите, прегледани от експертите, не се вижда шофьора на камиона.

Разследващите работят по две версии - спукана гума и възможността шофьорът на камиона да е заспал. Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа, а свидетелството му за управление е отнето. Данните от тол системата показват, че преди катастрофата тежкотоварният камион се е движил със 97 км/ч – със 7 км/ч над разрешената за този вид превозни средства скорост. Наша проверка показа, че камионът е преминал технически преглед, валиден до януари 2027 година. От транспортното министерство заявиха за БНТ, че са проверили фирмата и шофьора, като всички необходими документи са валидни. Шофьорът е спазил времената за управление и почивка. Предстои и проверка във фирмата. Ден след трагедията обаче остава неясно защо мантинелата не успява да задържи тежкия камион. Камионът, участвал в тежкия пътен инцидент, е извършвал кратки курсове в продължение на седмица. На кадрите от тол системата обаче шофьорът не се вижда.

Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройството: „Тоест очевидно има някаква манипулация, може би, не знам, включително и на предното стъкло.Той в продължение на една седмица в съвсем близки райони се е движил. Имаме съмнения включително, че е правил много празни курсове и в двете посоки. Тепърва много неща ще проверяваме, но очевидно е, че шофьорите на пътя се движат по пътя по един много неадекватен начин и това няма да продължава!”

Разследващите проверяват малкия ъгъл, под който тирът е навлязъл в мантинелата. Внимание привлече и още един детайл – шофьорът беше обут с домашни чехли.

Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройството: „Нетипични катастрофи и ударите са в съвсем други градуси. Почти под прав ъгъл. А иначе мантинелите ще бъдат подменени, мантинелите ще бъдат проверявани. Всички министерства работим така, че контролът да бъде единен. Камерите на ТОЛ-а имаме една информация, КАТ имат друга информация. Разбира се ние можем да се координираме помежду си, но трябва да го направим в реално време.”

Участъкът от магистралата и мантинелите отговарят на изискванията от 2014 г., но предстои пълна подмяна с по-висок клас, тъй като сегашните са проектирани за автомобили до 1600 кг.

инж. Митко Порязов, дир. Областно пътно управление-Бургас: „Поетапно започнахме подмяната на тези ограничителни системи. В участъка, който е между Карнобат и Бургас една част са подменени. Те са проектирани за задържане на по-високо тежкотоварни автомобили. Това са така наречените триволнови системи. Над 10 тона могат да задържат."

Твърдението на шофьора, че причината е спукана гума, ще бъде проверено с автотехническа експертиза.

инж. Филип Бояджиев, одитор по Пътна безопасност: „Сега за спукана гума моето лично мнение е, че е нямало такава гума. Не е имало някакъв проблем. Лично моето мнение е, че е заспал шофьора. Мантинелите няма какво да ги коментирам, могат дя задържат до 1,5 тона автомобил. Говорим за 16-17 тона е този ТИР.”

Диана Русенова: „За да се види те всъщност регенерати ли са, нови ли са, стари ли са.”

Потърсихме представител на транспортната фирма, която се занимава с търговия и превоз на зърно и чиято собственост е камиона, но без успех. На посочения адрес и в логистичната база не открихме никого, включително и собственика на дружеството.

Прокуратурата в Бургас ще поиска постоянен арест за 56-годишния шофьор на камиона.

Вижте още в прякото включване на Елеана Цанова

#причинил катастрофата #шофьора #повдигнаха обвинение #АМ Тракия

Водещи новини

Главният секретар на МВР разпореди засилен контрол на товарните автомобили
Главният секретар на МВР разпореди засилен контрол на товарните...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Божидар Божанов: Единна кандидатура на демократичната общност за президент ще има, а санкциите срещу Пеевски трябва да заработят и в България Божидар Божанов: Единна кандидатура на демократичната общност за президент ще има, а санкциите срещу Пеевски трябва да заработят и в България
Чете се за: 07:35 мин.
У нас
Иво Христов: Договорът с „Боташ“ може да стане изключително печеливш, а България - енергиен портал за Източна Европа Иво Христов: Договорът с „Боташ“ може да стане изключително печеливш, а България - енергиен портал за Източна Европа
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Радан Кънев е новият лидер на „Демократи за силна България“ Радан Кънев е новият лидер на „Демократи за силна България“
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Повдигнаха обвинение на шофьора на камиона след тежката катастрофа...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
От началото на май 11 души са загинали в катастрофи с ТИР-ове у нас
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Министърът на туризма: С агресивна реклама и много инициативи се...
Чете се за: 06:30 мин.
У нас
Сватба с близо 1300 гости в двора на видинско училище предизвика...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ