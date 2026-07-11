Повдигнаха обвинение на шофьора на камиона след тежката катастрофа на АМ „Тракия“ край Карнобат

Окръжната прокуратура – Бургас привлече като обвиняем и задържа за срок до 72 часа 56-годишния водач на тежкотоварния камион, участвал в тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“ край Карнобат, станала вчера.

На мъжа е повдигнато обвинение за това, че по непредпазливост е причинил смъртта на един човек и телесни повреди на още двама при пътнотранспортното произшествие. С постановление на наблюдаващия прокурор на обвиняемия е отнето и свидетелството за управление на моторно превозно средство.

Снимка: БНТ

Предстои Окръжната прокуратура – Бургас да внесе в съда искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.