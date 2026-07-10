Затвориха АМ "Тракия" заради тежка катастрофа с тир край Карнобат (СНИМКИ)

Тежка катастрофа край Карнобат затвори автомагистрала "Тракия". Инцидентът е станал около 14:20 часа.

Тир, пътуващ от Бургас към София е преминал през мантинелата и блъснал две коли, с които са се придвижвали трима души.

Един човек е загинал, който още е затиснат в купето на автомобила, а двама души са ранени. За тях е изпратен медицински хеликоптер, който да ги откара в лечебно заведение.

Трафикът се отбива по стария път Карнобат – Айтос – Бургас. По първоначални данни шофьорът на камиона не е пострадал.

снимки: ОД на МВР – Бургас