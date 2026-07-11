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Слънчево и горещо в събота, с валежи в неделя

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В следобедните часове ще бъде слънчево и горещо. Ще бъде почти тихо, на морския бряг – с характерният морски бриз. Максималните температури ще бъдат между 30° и 35°, в София - около 30°, по Черноморието – от 29° до 31°.

През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. По-значителни увеличения на облачността ще има над западните и централните райони от Северна България и на места там до сутринта ще превали дъжд.

Утре още от сутринта над Северозападна България, до вечерта - над по-голямата част от страната ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад, в източните райони - от юг-югоизток.

Максималните температури ще бъдат между 29° и 35°, в София - около 29°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. По-значителна облачност ще има към края на деня над северното крайбрежие. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат от 25° до 28°. Температурата на морската вода е от 23° до 25°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В планините също ще има валежи и гръмотевици, главно около и след обяд. Ще духа слаб и умерен, по най-високите върхове на Рила и Пирин - силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23°, на 2000 метра - около 15°.

В понеделник в източните и планинските райони ще има и слънчеви часове, но след обяд на места ще превали и прегърви. В останалата част от страната през целия ден ще бъде слънчево. Ще духа временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27° и 32°.

Във вторник и сряда в цялата страна ще бъде слънчево, а температурите ще се повишават. Временни увеличения на облачността ще има след обяд, но вероятността за валежи е малка. Вятърът ще отслабне.

В четвъртък се повишава вероятността за валежи на повече места в страната. Вятърът ще се ориентира от север и температурите ще се понижат слабо.

#Прогноза за времето, #горещини #високи температури #новини в Метрото

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