От началото на май 11 души са загинали в катастрофи с ТИР-ове у нас

Единайсет загинали от началото на май до днешна дата само в катастрофи с ТИР-ове у нас. Навлизане в насрещното, челни удари и загуба на контрол са най-честите причини за пътните инциденти.



На 1 май петима души загубиха живота си на пътя край Ботевград. Три дни по-късно - тежка катастрофа взе жертва край Ябланица. Навръх празника на 24 май, край Ботевград загина 25-годишен мъж.

На 24 юни, ТИР се вряза в кола на АМ "Тракия", а при инцидента загинаха две деца и мъж.

При поредната катастрофа на пътя - на 10 юли един човек загуби живота си.