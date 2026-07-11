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От началото на май 11 души са загинали в катастрофи с ТИР-ове у нас

Християна Димитрова от Християна Димитрова
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Навлизане в насрещното, челни удари и загуба на контрол са най-честите причини за пътните инциденти.

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Единайсет загинали от началото на май до днешна дата само в катастрофи с ТИР-ове у нас. Навлизане в насрещното, челни удари и загуба на контрол са най-честите причини за пътните инциденти.

На 1 май петима души загубиха живота си на пътя край Ботевград. Три дни по-късно - тежка катастрофа взе жертва край Ябланица. Навръх празника на 24 май, край Ботевград загина 25-годишен мъж.

На 24 юни, ТИР се вряза в кола на АМ "Тракия", а при инцидента загинаха две деца и мъж.

При поредната катастрофа на пътя - на 10 юли един човек загуби живота си.

#11 загинали #начало на май #катастрофи с ТИР-ове

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