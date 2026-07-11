ДСБ избира нов председател на партията

ДСБ свиква днес Национално събрание, на което се очаква да бъде избран нов председател на партията, както и ново национално ръководство.

Кандидатите за председател на ДСБ са трима - депутатът Йордан Иванов, евродепутатът и бивш председател на ДСБ Радан Кънев и Васко Василев, който е един от учредителите на партията.

523 делегати ще гласуват за нов председател. В речта си настоящият председател на партията, Атанас Атанасов заяди, че демократичната общност не печели когато е разделена. ДБ трябва да търси нови начини за консолидация. Пред нас стои историческа отговорност да бъдем безкомпромисна опозиция, добави той.

На избора присъстват освен представители на "Да, България" като част от коялицията “Демократична България” в НС, така и на "Продължаваме промяната".

Те поставиха акцент върху реформаторския проевропейски път на България.

Радан Кънев, кандидат за председател на ДСБ: "Не използвам думата битка, в никакъв случай, пазим си силите за истинските политически битки, вътре в ДСБ битка няма, има състезание, бих казал приятелско състезание." Йордан Иванов, кандидат за председател на ДСБ: "Тогава, когато ни управляват откровени леви популисти, а ГЕРБ системно се подлагат на самоунижение, търсейки индулгенция от управляващите това отваря безпрецедентен прозорец за демократите в страната." Ивайло Мирчев, съпредседател на "Да, България":"Вярваме, че ще направят правилния избор, защото страната има нужда от силна дясна коалиция, която да продължи да води България към Европа."

От "Демократична България" казаха още, че ще има новини и по повод президентските избори, които вече са на хоризонта.

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