Начален удар - 11.07.2026 г.

В поредното издание на сутрешното предаване на БНТ "Начален удар“ гост на водещата Моника Симеонов беше Деян Спасов – Део. Те коментираха втория четвъртфинал от Мондиал 2026 между Испания и Белгия. Действащите европейски шампиони измъкнаха успеха срещу белгийците с 2:1.

Също така двамата коментираха и какво можем да очакваме от първия полуфинал, противопоставящ Франция срещу Испания на световното първенство по футбол.

Обръщаме внимание и на останалите два четвъртфинала, които са Норвегия – Англия и Аржентина-Швейцария. Двата мача могат да бъдат наблюдавани в ефира на БНТ тази вечер.

Вижте цялото предаване във видеото!