Максимални температури между 30° и 35° в събота

Над по-голямата част от страната ще бъде слънчево, а след обяд и горещо с максимални температури между 30° и 35°, в София - около 30°. Над Черноморието ще бъде слънчево и почти тихо. След обяд ще духа характерният морски бриз. Максималните температури ще бъдат 29° - 31°. Температурата на морската вода е 24° - 26°. Вълнението на морето ще бъде 1 - 2 бала. Над планините ще бъде слънчево. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра - около 16°.

В неделя над Северозападна България още от сутринта, до вечерта над по-голямата част от страната ще се развива купесто-дъждовна облачност, ще превали и прегърми, по-интензивни ще са явленията в планините и планинските райони. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усили и с него ще прониква относително хладен въздух.

В понеделник валежи, придружени с гръмотевици ще има на места сутринта в Централна Северна България, след обяд в Източна и планините. Вятърът ще е до умерен, ще се завърти от север-северозапад и дневните температури слабо ще се понижат. Във вторник и сряда ще бъде предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. На места в източните райони и планините ще има и краткотрайни валежи, но с по-малка интензивност. Вятърът малко ще отслабне.