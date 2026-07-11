БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Окръжният съд в Бургас ще гледа утре мярката на...
Чете се за: 01:02 мин.
Министърът на енергетиката: Уреждането на задълженията...
Чете се за: 04:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Максимални температури между 30° и 35° в събота

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Над по-голямата част от страната ще бъде слънчево, а след обяд и горещо с максимални температури между 30° и 35°, в София - около 30°. Над Черноморието ще бъде слънчево и почти тихо. След обяд ще духа характерният морски бриз. Максималните температури ще бъдат 29° - 31°. Температурата на морската вода е 24° - 26°. Вълнението на морето ще бъде 1 - 2 бала. Над планините ще бъде слънчево. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра - около 16°.

В неделя над Северозападна България още от сутринта, до вечерта над по-голямата част от страната ще се развива купесто-дъждовна облачност, ще превали и прегърми, по-интензивни ще са явленията в планините и планинските райони. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усили и с него ще прониква относително хладен въздух.

В понеделник валежи, придружени с гръмотевици ще има на места сутринта в Централна Северна България, след обяд в Източна и планините. Вятърът ще е до умерен, ще се завърти от север-северозапад и дневните температури слабо ще се понижат. Във вторник и сряда ще бъде предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. На места в източните райони и планините ще има и краткотрайни валежи, но с по-малка интензивност. Вятърът малко ще отслабне.

#времето #прогноза за времето #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Десет души са задържани при операция срещу схема за рент-а-кар измами на стойност около 900 000 евро
1
Десет души са задържани при операция срещу схема за рент-а-кар...
За 35 години Конституцията на България е била променяна шест пъти
2
За 35 години Конституцията на България е била променяна шест пъти
Симеон Матев: До края на юли ще се редуват нормални летни дни и захлаждане, август се очаква да е като миналата година
3
Симеон Матев: До края на юли ще се редуват нормални летни дни и...
След близо 20 години борба: Жителите на село Бъзън спасиха сградата на бившето училище
4
След близо 20 години борба: Жителите на село Бъзън спасиха сградата...
Лионел Меси пренаписа още една страница от историята на световните първенства
5
Лионел Меси пренаписа още една страница от историята на световните...
Тежко остава състоянието на раненото при катастрофата край Дупница момиче
6
Тежко остава състоянието на раненото при катастрофата край Дупница...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и локални градушки
2
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и...
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето, това ще бъде неговата разменна монета
3
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето,...
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
4
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
Кабинетът предлага таван от 20% за увеличението на таксите за платено обучение във вузовете
5
Кабинетът предлага таван от 20% за увеличението на таксите за...
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева
6
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева

Още от: Времето

Над централна и източна България облачността ще бъде предимно значителна, на много места с валежи
Над централна и източна България облачността ще бъде предимно значителна, на много места с валежи
Следобедни валежи и гръмотевици на места в страната Следобедни валежи и гръмотевици на места в страната
Чете се за: 02:00 мин.
Симеон Матев: До края на юли ще се редуват нормални летни дни и захлаждане, август се очаква да е като миналата година Симеон Матев: До края на юли ще се редуват нормални летни дни и захлаждане, август се очаква да е като миналата година
12691
Чете се за: 05:10 мин.
Предимно слънчево, със следобедни валежи и гръмотевици на места Предимно слънчево, със следобедни валежи и гръмотевици на места
Чете се за: 01:50 мин.
В по-голямата част от страната ще остане ясно времето В по-голямата част от страната ще остане ясно времето
Чете се за: 02:42 мин.
Слънчево и горещо в събота, с валежи в неделя Слънчево и горещо в събота, с валежи в неделя
Чете се за: 02:40 мин.

Водещи новини

СПЕЦИАЛНО: Мистерията с катастрофата с камиона на АМ „Тракия“ се заплита
СПЕЦИАЛНО: Мистерията с катастрофата с камиона на АМ...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Тежко остава състоянието на раненото при катастрофата край Дупница момиче Тежко остава състоянието на раненото при катастрофата край Дупница момиче
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Мащабна акция на полицията в цялата страна след фаталните катастрофи с тирове Мащабна акция на полицията в цялата страна след фаталните катастрофи с тирове
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Задържаха 24-годишна жена с над 2 промила алкохол зад волана на Околовръстното Задържаха 24-годишна жена с над 2 промила алкохол зад волана на Околовръстното
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Жертви на горещите вълни: Рекорден брой удавени в Европа
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Какво означават новите удари между Техеран и Вашингтон за мирните...
Чете се за: 02:05 мин.
По света
Тир с износени гуми е спрян от движение на АМ "Тракия"
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Каква е стратегията на „Продължаваме Промяната“ за...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ