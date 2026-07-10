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Все повече деца с наднормено тегло и гръбначни изкривявания, показва изследване

Цанка Николова от Цанка Николова
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Скрининг на близо 8700 петокласници и шестокласници от столични училища показва тревожни данни за здравето на децата у нас. Всяко трето дете от изследваните е с повишено телесно тегло, всяко пето е с наднормено тегло, а 13 на сто със затлъстяване. Добрата новина е, че повече от половината ученици имат нормално тегло. Заключенията от програмата "Да пораснем изправени", показват, че децата нямат достатъчно двигателна активност, а часовете по физическо в училище са недостатъчни.

Към настоящия момент в България няма национална стандартизирана система за масов скрининг на гръбначни изкривявания.

Намалена физическа активност, продължително време, наведени над телефони и таблети, неправилни навици при седене. Ежедневие за част от децата на България.

Борислав Чонгов, кинезитерапевт и председател на Асоциацията на физиотерапевтите в България: "Позитивната новина е, че 43% от децата, които открихме, нямат никакви забележки, което все пак не е малко. При 17% от тях открихме сколиотична стойка, което означава, че едното рамо е по-високо от другото. 17% отпусната стойка – както си стоят тийинейджърите по този начин увиснали назад. И 7% установихме кифотична стойка, а при още 7% – плосък гръб."

Някои от децата изпитват затруднения при клякане. Често срещано е и плоскостъпието.

Владислав Андонов, ортопед и травматолог в УСБАЛО "Проф. Бойчо Бойчев" ЕАД – София, кв. "Горна баня": "Около половината от децата могат да си клекнат до долу без никакъв проблем, но има и голям процент от децата, които имат ограничен обем на движение. Контролните прегледи при ортопеди в 3,5 - 4-годишна възраст, 7-годишна възраст, 12-годишна възраст, са именно с тази цел да се проследи развитието на походката, как се развива самото ходило."

Колкото до пандемията от затлъстяване - увеличеният прием на висококалорични храни и намалената физическа активност са двата основни фактора, които допринасят за напълняване.

Здравка Тодорова, детски ендокринолог в СБАЛ по детски болести "Проф. Д-р Иван Митев" ЕАД: "Затлъстяването е здравословен проблем. Това е заболяване. Появи ли се знание у дома, че наднормено представената подкожна мастна тъкан е болестно състояние и води след себе си до други болести и до усложнения, ще има и воля да се променят някои погрешни навици в семейството."

Специалисти напомнят, че един от най-големите рискове в последствие е развитието на захарен диабет.

#гръбначни изкривявания #здравето на децата #затлъстяване при децата #наднормено тегло

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