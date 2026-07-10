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Предизвикателствата на пенсионната система: Защо пенсиите не отговарят на осигурителния принос?

Цветелина Катанска от Цветелина Катанска
Всичко от автора , Репортер: Елеана Цанова
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И докато бюджетът на Държавното обществено осигуряване се движи успешно за момента в Народното събрание, несправедливостите в пенсионния модел се запазват и тази година. Защо няма стимул да се осигуряваме на максималния осигурителен доход, който се повишава и защо хора, с по-малко стаж и възраст могат да получат по-високи пенсии от хора с повече.

Мира Вълева е на 90 години, 32 години работи като учител в прогимназията, сега е принудена да си помага с парите като продава зеленчуци по улиците в Бургас.

Мира Вълева, пенсионер: „В калта съм направо, защото се издържам сама. Децата искат да ми помагат, но аз не искам да ги ощетявам. Съпругът ми почина, 100 лв учителски фонд ми дават, затова че бях и базов преподавател по руски език и пенсията ми последно сега е 480 евро.“

Смята, че няма равностойност в пенсионната система, защото в момента има хора, които не са работили колкото нея и то квалифициран труд, а взимат почти толкова като пенсия. Оказва се, че това не е само усещане.

проф. Богомил Манов, член на Фискалния съвет: „И в трите стълба, противоречията, които съществуват, деформират като цяло системата. Изкривяванията са в няколко посоки, първата е грешната формула, въз основа на която се определя пенсията. У нас пенсията се определя като за база се взема средния осигурителен доход, осигурителният стаж и индивидуалния коефициент на лицето. Както се вижда, по същество, начина по който се определя пенсията в една голяма степен е откъсната от приноса на лицето през целият му труд в живота.“

Така реално хората не получават пенсиите, които заслужават. Според експертът е необходимо не да откриваме топлата вода, а да приложим вече доказани пенсионни модели като тези в Германия, Австрия, Дания и Швеция, например.

Васко Градев, пенсионер: „Справедливо е кой каквото е внасял, това да му се връща след това от държавата. Системата трябва да е комбинирана. Не може да е изцяло социална, защото така пък се губи стимула. Хората, които се осигуряват и честно са си внасяли осигуровките цял живот.”

Васко Градев е от хората, които получават максималната пенсия. Работил е 43 години, по образование е инженер.

Васко Градев, пенсионер: „Аз съм бил мениджър и съм получавал хубава заплата. Не съм крил данъци, осигурявал съм се на светло, на максимум.“

Оказва се обаче, че за бъдещите пенсионери, които се осигуряват на максималният осигурителен доход, пенсиите на таван не са гарантирани, заради съществуването на тавана. Докато до този юли максимални пенсии са получавали 7000 души, след увеличението по швейцарското правило, броят им достига над 15 хиляди.

проф. Богомил Манов, член на Фискалния съвет: „Ако аз се осигурявам на средния осигурителен доход, т.е. ако крия в кавички, но и не в кавички, доходи, то това означава, че с течение на времето, след няколко години, аз преспокойно ще достигна максималната пенсия.“

Все пак като стъпка в правилната посока експертът отчита отпадането на ковид добавката и създаването на мултифондове.

- „Това е крачка добра напред, но никак не е достатъчно, защото ще се убедим не след дълго, че натрупванията пенсионната система продължават да са недостатъчни.“

От фискалният съвет препоръчват на Министерството на финансите да се работи в посока на корекция на пенсионния модел, защото иначе дефицитите в системата ще се увеличават все повече.

#осигурителен принос #пенсионна система #пенсии

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