Юрген Клинсман: Германия се нуждае от тотален рестарт, разочарованието е огромно

Дългогодишният футболен национал на Германия Юрген Клинсман призна, че Бундестимът не се намира в никак добро състояние и се нуждае от ново начало.

Легендата на Германия отличи представянето на европейските отбори.

"Със сигурност станахме свидетели на много изненади, което е свързано с по-големия брой участници. Този формат позволи на отбори като Конго например или Кабо Верде да излязат на сцената. Аплодисментите обаче са за европейските отбори - имаме 6 в четвъртфиналите. Това показва нивото на футбола на Стария континент. Със сигурност видяхме много фантастични неща, но и много дискусионни, както бе в случая с мача между Аржентина и Египет, където основната тема беше съдийството, но бих казал, че ставаме свидетели на едно фантастично световно първенство. Стадионите са пълни, хората празнуват футбола и се забавляват и опознават САЩ, Канада и Мексико. Всички, с които разговарях са на това мнение. Разбира се темата с цените на билетите стои на дневен ред, но цялостно мисля, че това е едно страхотно световно първенство", сподели той в интервю за БНТ.

Според него феновете трябва да проявят разбиране към съдиите.

"Съдиите са хора, а хората правят грешки. Тук тези грешки струват скъпо и могат да те изпратят вкъщи и така се случи с Египет. В техния случай съдбата просто не беше на тяхна страна и напълно разбирам огорчението. Смятам обаче, че никой не допуска тези грешки целенасочено. Трябва да се научим да прощаваме", допълни световният и европейски шампион с Германия.

Бившият германски селекционер и национал смята, че Бундестимът се нуждае от тотален рестарт.

"Всичко се обърка за Германия срещу Парагвай (смее се). Парагвай изненада много неприятно Германия. Разочарованието за нас е наистина огромно, съдейки по немските вестници и от разговори с приятели. Нуждаем се от тотален рестарт. Трябва да поставим под съмнение всичко, което представихме. Изключително тъжно е за всички немски привърженици, които прекосиха океана, за да подкрепят отбора. Този Мондиал беше печален за Германия", добави Клинсман.

Очаква се Юрген Клоп да застане начело на Германия.

"Той е един от най-великите треньори. Ако това се случи, това ще е страхотно. Той е фантастичен треньор, треньор, който умее да мотивира, да предизвиква футболистите и притежава харизма, която кара хората да го слушат. Ако поеме Германия вярвам, че може да върне отбора там, където принадлежи - при най-добрите", твърди германецът.

Един от най-добрите нападатели във футбола сподели очакванията си за мача между Испания и Белгия.

"Белгия със сигурност не е лесен за надиграване отбор. Все още има глад за успехи и притежава изключителни играчи, които могат да направят разликата. Всички се възхищаваме на Испания за звездите, които имат и футбола, който играят. И двата отбора са много силни в тази фаза на турнира и имат своите шансове", смята Клинсман.

Според него Норвегия има реални шансове да спечели Мондиал 2026.

"Обожавам този отбор Ерлинг Холанд е възхитителен и не спират да изненадват", завърши Клинсман.

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