БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
10
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
На снимките от толкамерите не се вижда шофьорът на тира...
Чете се за: 04:15 мин.
На 74 години почина българският космонавт Александър...
Чете се за: 00:37 мин.
Рекорден зрителски интерес към ФИФА световно първенство...
Чете се за: 02:50 мин.
Областната управа в Ямбол активира BG-ALERT заради...
Чете се за: 01:17 мин.
Депутатите приеха на първо четене и бюджета на НЗОК
Чете се за: 00:27 мин.
Затвориха АМ "Тракия" заради тежка катастрофа с...
Чете се за: 01:55 мин.
Финансовите министри от ЕС гласуваха откриването на...
Чете се за: 02:00 мин.
ДПС: Получената справка доказва, че всичко, което...
Чете се за: 05:57 мин.
Парите за пенсии и здраве: Парламентът прие на първо...
Чете се за: 04:37 мин.
Справката на ГДБОП за придружителите на Делян Пеевски е...
Чете се за: 01:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Юрген Клинсман: Германия се нуждае от тотален рестарт, разочарованието е огромно

Тереза Мутафчиева от Тереза Мутафчиева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:15 мин.
Спорт
Запази

Дългогодишният футболен национал на Германия очаква Норвегия да спечели Мондиал 2026

юрген клинсман германия нуждае тотален рестарт разочарованието огромно
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Дългогодишният футболен национал на Германия Юрген Клинсман призна, че Бундестимът не се намира в никак добро състояние и се нуждае от ново начало.

Легендата на Германия отличи представянето на европейските отбори.

"Със сигурност станахме свидетели на много изненади, което е свързано с по-големия брой участници. Този формат позволи на отбори като Конго например или Кабо Верде да излязат на сцената. Аплодисментите обаче са за европейските отбори - имаме 6 в четвъртфиналите. Това показва нивото на футбола на Стария континент. Със сигурност видяхме много фантастични неща, но и много дискусионни, както бе в случая с мача между Аржентина и Египет, където основната тема беше съдийството, но бих казал, че ставаме свидетели на едно фантастично световно първенство. Стадионите са пълни, хората празнуват футбола и се забавляват и опознават САЩ, Канада и Мексико. Всички, с които разговарях са на това мнение. Разбира се темата с цените на билетите стои на дневен ред, но цялостно мисля, че това е едно страхотно световно първенство", сподели той в интервю за БНТ.

Според него феновете трябва да проявят разбиране към съдиите.

"Съдиите са хора, а хората правят грешки. Тук тези грешки струват скъпо и могат да те изпратят вкъщи и така се случи с Египет. В техния случай съдбата просто не беше на тяхна страна и напълно разбирам огорчението. Смятам обаче, че никой не допуска тези грешки целенасочено. Трябва да се научим да прощаваме", допълни световният и европейски шампион с Германия.

Бившият германски селекционер и национал смята, че Бундестимът се нуждае от тотален рестарт.

"Всичко се обърка за Германия срещу Парагвай (смее се). Парагвай изненада много неприятно Германия. Разочарованието за нас е наистина огромно, съдейки по немските вестници и от разговори с приятели. Нуждаем се от тотален рестарт. Трябва да поставим под съмнение всичко, което представихме. Изключително тъжно е за всички немски привърженици, които прекосиха океана, за да подкрепят отбора. Този Мондиал беше печален за Германия", добави Клинсман.

Очаква се Юрген Клоп да застане начело на Германия.

"Той е един от най-великите треньори. Ако това се случи, това ще е страхотно. Той е фантастичен треньор, треньор, който умее да мотивира, да предизвиква футболистите и притежава харизма, която кара хората да го слушат. Ако поеме Германия вярвам, че може да върне отбора там, където принадлежи - при най-добрите", твърди германецът.

Един от най-добрите нападатели във футбола сподели очакванията си за мача между Испания и Белгия.

"Белгия със сигурност не е лесен за надиграване отбор. Все още има глад за успехи и притежава изключителни играчи, които могат да направят разликата. Всички се възхищаваме на Испания за звездите, които имат и футбола, който играят. И двата отбора са много силни в тази фаза на турнира и имат своите шансове", смята Клинсман.

Според него Норвегия има реални шансове да спечели Мондиал 2026.

"Обожавам този отбор Ерлинг Холанд е възхитителен и не спират да изненадват", завърши Клинсман.

Вижте цялото интервю във видеото.

Свързани статии:

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
Гледайте всички двубои по БНТ 1, БНТ 3 и на сайта ни
Чете се за: 24:50 мин.
#Юрген Клинсман

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Справката на ГДБОП за придружителите на Делян Пеевски е внесена в парламента
2
Справката на ГДБОП за придружителите на Делян Пеевски е внесена в...
СГП е разпоредила проверки по сигналите за ползването на данни от резервационните записи на пътниците
3
СГП е разпоредила проверки по сигналите за ползването на данни от...
Затвориха АМ "Тракия" заради тежка катастрофа с тир край Карнобат (СНИМКИ)
4
Затвориха АМ "Тракия" заради тежка катастрофа с тир край...
ДПС: Получената справка доказва, че всичко, което министър Демерджиев изнесе, е лъжа
5
ДПС: Получената справка доказва, че всичко, което министър...
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
6
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и локални градушки
2
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и...
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето, това ще бъде неговата разменна монета
3
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето,...
Кабинетът предлага таван от 20% за увеличението на таксите за платено обучение във вузовете
4
Кабинетът предлага таван от 20% за увеличението на таксите за...
Турция забрани къпането в Черно море
5
Турция забрани къпането в Черно море
Роден в линейка: Шофьор и лекарски асистент спасиха бебе при рисково раждане на път за болницата в Русе
6
Роден в линейка: Шофьор и лекарски асистент спасиха бебе при...

Още от: Видео

Унай Симон: Ако дадеш всичко от себе си, ще бъдеш една крачка по-близо до успеха
Унай Симон: Ако дадеш всичко от себе си, ще бъдеш една крачка по-близо до успеха
Ивалин Гунчев: Искаме да сме наравно с най-големите клубове в Лос Анджелис Ивалин Гунчев: Искаме да сме наравно с най-големите клубове в Лос Анджелис
Чете се за: 02:27 мин.
Дани Мърфи: Димитър Бербатов е един от най-добрите футболисти, с които съм играл Дани Мърфи: Димитър Бербатов е един от най-добрите футболисти, с които съм играл
Чете се за: 01:55 мин.
София Маврова гледа към световния връх след европейския бронз София Маврова гледа към световния връх след европейския бронз
Чете се за: 01:52 мин.
Спортни новини 10.07.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 10.07.2026 г., 20:50 ч.
16-годишният футболен съдия Ивайло Бижев свири мачове в мъжките дербита и мечтае за терена на Мондиала 16-годишният футболен съдия Ивайло Бижев свири мачове в мъжките дербита и мечтае за терена на Мондиала
Чете се за: 02:47 мин.

Водещи новини

На снимките от толкамерите не се вижда шофьорът на тира от катастрофата на АМ „Тракия“, каза регионалният министър Иван Шишков
На снимките от толкамерите не се вижда шофьорът на тира от...
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Поредна трагедия на „Тракия“: Тир отново скъса мантинела и помете две коли в насрещното Поредна трагедия на „Тракия“: Тир отново скъса мантинела и помете две коли в насрещното
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
На 74 години почина българският космонавт Александър Александров На 74 години почина българският космонавт Александър Александров
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Явор Гечев: Истината за полетите трябва да излезе докрай, обществото очаква отговори Явор Гечев: Истината за полетите трябва да излезе докрай, обществото очаква отговори
Чете се за: 06:17 мин.
У нас
Областната управа в Ямбол активира BG-ALERT заради тежката...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Финансовите министри от ЕС гласуваха откриването на процедура за...
Чете се за: 02:00 мин.
По света
"Златният" Килиан Мбапе – френският капитан, който...
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Депутатите приеха на първо четене и бюджета на НЗОК
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ