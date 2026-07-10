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Бюджетите на ДОО и НЗОК: Парламентът прие план-сметките на първо четене

Николай Минков от Николай Минков
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Променени осигурителни прагове обсъди парламентът при приемането на първо четене бюджетът на Държавното обществено осигуряване, който е 15,2 млрд евро. На първо четене е приет и бюджетът на Здравната каса, който е 5,2 млрд евро.

Три часа бяха нужни на депутатите, за да приемат бюджета на ДОО, който предвижда 13,5 млрд. евро за пенсии, или ръст от 7,8%. Социалната пенсия става 183 евро, минималната 347, средната 543, а максималната пенсия 1738 евро. Променят се и осигурителните прагове, които предизвикаха и най-сериозната част от дебата в залата. Минималният става 620 евро, а максималният осигурителен доход 2300 евро.

Социалният министър защити параметрите на бюджета.

Наталия Ефремова, министър на труда и социалната политика: „Проектът на бюджет на ДОО за 26 гарантира в пълен обхват социалните права на хората и осигурява средства за редовно изплащане на всяко социално осигурително плащане.“

Според част от опозицията повишаването на осигурителните прагове няма да освети икономиката и ще има обратен ефект, управляващите не се съгласиха.

Деница Сачева, ГЕРБ-СДС: „Този бюджет всъщност не наказва сивата икономика, а отказва светлата икономика и това, което наистина си заслужава да се отбележи, че от 1 август един неквалифициран работник ще плаща 6,70 евро повече, един оператор на машина - 15,73, един техник - 23,70.“

Мартин Димитров, „Демократична България“: „Казвате, че нямате време за мащабни реформи, но увеличавате минималните осигурителни прагове, без оценка на въздействието. Няма колко човека са засегнати, няма оценка на рисковете за повишаване на сивата икономика в местата, в които заплатите са по-ниски.“

Милен Трифонов, „Прогресивна България“: „Един от начините за борба със сивата икономика и укриване на осигурителните вноски е именно този - да вдигнем минималните осигурителни прагове бавно с анализ без да прекаляваме.“

Георги Георгиев, „Възраждане“: „Удряте най-бедните, удряте новите пенсионери като им взехте ковид добавките, удряте майките, безработните, държавните служители."

Асен Василев, „Продължаваме Промяната“: „Минималната пенсия, ако е под линията на бедност, това означава, че човек, който си е бил изряден към държавата, ние сме го оставили, колективно, с натискане на копчето в този парламент, под линията на бедност.“

Наталия Ефремова, министър на труда и социалната политика: „Ако искаме веднага да увеличим пенсиите, които да бъдат над линията на бедност, това означава, че ние трябва да вдигаме данъци. Не сме заявявали, че ще вдигаме данъци, актуализираме минималните осигурителни прагове.“

Левент Апти, ДПС: „ДПС ще подкрепи законопроекта на първо четене. Между първо и второ четене ще предложим колективни текстове, които още по-силно да обвържат социалната политика с икономическото развитие.“

С гласовете на „Прогресивна България“ и ДПС бюджетът на ДОО беше приет. Два часа и половина отне обсъждането на план-сметката на НЗОК. Тя предвижда 8,5% ръст или 412 млн. евро. Здравната вноска остава 8%, като приходите от вноски възлизат на 3,1 млрд. за болнична помощ са заделени 2,3 млрд. И отново с гласовете на „Прогресивна България“ и ДПС този бюджет беше приет на първо четене.

Катя Ивкова, министър на здравеопазването: „С параметрите на отделните показатели се цели да се гарантира балансирано финансиране на пакета здравноосигурителни дейности в обхвата на задължителното здравно осигуряване. Предвижда публичните средства да бъдат изразходвани законосъобразно, прозрачно и ефективно.“

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