БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Рекорден зрителски интерес към ФИФА световно първенство...
Чете се за: 02:50 мин.
Областната управа в Ямбол активира BG-ALERT заради...
Чете се за: 01:17 мин.
Депутатите приеха на първо четене и бюджета на НЗОК
Чете се за: 00:27 мин.
Затвориха АМ "Тракия" заради тежка катастрофа с...
Чете се за: 00:47 мин.
Финансовите министри от ЕС гласуваха откриването на...
Чете се за: 02:00 мин.
ДПС: Получената справка доказва, че всичко, което...
Чете се за: 05:57 мин.
Парите за пенсии и здраве: Парламентът прие на първо...
Чете се за: 04:37 мин.
Справката на ГДБОП за придружителите на Делян Пеевски е...
Чете се за: 01:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Огненият ад в Испания: Близо 500 пожарникари и военни се борят със стихията (СНИМКИ)

Емилия Запартова от Емилия Запартова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:40 мин.
По света
Запази

Най-малко 12 души загинаха при пожар в провинция Алмерия

огненият испания близо 500 пожарникари военни борят стихията снимки
Снимка: БТА
Слушай новината

Трагедия в Испания – най-малко 12 души загинаха при горски пожар в испанската провинция Алмерия в автономната област Андалусия. Сред жертвите има чужденци. Властите издирват още 19 човека и разследват причините за огъня. Пожарът е едно от най-тежките бедствия в най-скорошната история на кралството.

Огнен ад в испанскията провинция Алмерия, популярна туристическа дестинация. Пламъците са се разпространили изключително бързо в гориста местност около градчето Лос Гаярдос , като засегнали най-вече близкото селце Бедар.

Франсиско Рейес, кмет на Лос Гаярдос: "Както виждате ситуацията е ужасяваща. Пожарът започна и се разпространи много бързо. Трябваше да евакуираме жителите на Алмокайсар и Бедар към къмпинга, където също имаме 400 до 500 души."

Причина за пожара вероятно е паднал електропровод близо до магистрала. Телата на загиналите са открити край Бедар. Четирима души, пътуващи в кола са починали на място. Други девет са опитали да избягат пеша. От тях само двама са се спасили. По първончалани данни четири от жертвите са британци. 600 души са евакуирани.

– Много е сложно. Не знаем дали къщата е изгоряла или не, а жената, за която се грижа е трудно подвижна.

Близо 500 пожарникари и военни се борят със стихията.

Антонио Санс, министър на здравеопазването и извънредните ситуации на Андалусия: "Това е много сложен пожар, защото освен терена -има много дерета – има и множество разпръснати жилища в района."

Постоянната промяна на вятъра, сухата растителност и горещата вълна, която в момента засяга Испания, и по-специално Андалусия, спомагат за разпространението на пожара в този хълмист район.

снимки: БТА

Продължителна гореща вълна с температури около 40° причини горски пожари на много места в Южна Европа това лято. Огнеборци са мобилизирани във Франция, Португалия и Испания, а хиляди са принудени да напуснат домовете си.

#огнен ад #огнена стихия #пожари в Испания #горски пожари

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Демерджиев изпраща в парламента списъка с пътувалите с Пеевски, ДПС сезира прокуратурата
2
Демерджиев изпраща в парламента списъка с пътувалите с Пеевски, ДПС...
Справката на ГДБОП за придружителите на Делян Пеевски е внесена в парламента
3
Справката на ГДБОП за придружителите на Делян Пеевски е внесена в...
СГП е разпоредила проверки по сигналите за ползването на данни от резервационните записи на пътниците
4
СГП е разпоредила проверки по сигналите за ползването на данни от...
ДПС: Получената справка доказва, че всичко, което министър Демерджиев изнесе, е лъжа
5
ДПС: Получената справка доказва, че всичко, което министър...
Затвориха АМ "Тракия" заради тежка катастрофа с тир край Карнобат (СНИМКИ)
6
Затвориха АМ "Тракия" заради тежка катастрофа с тир край...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на Струма, издирват се две деца на 8 и 11 г.
2
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на...
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и локални градушки
3
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и...
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето, това ще бъде неговата разменна монета
4
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето,...
Кабинетът предлага таван от 20% за увеличението на таксите за платено обучение във вузовете
5
Кабинетът предлага таван от 20% за увеличението на таксите за...
Турция забрани къпането в Черно море
6
Турция забрани къпането в Черно море

Още от: Европа

"Златният" Килиан Мбапе – френският капитан, който продължава да пише история
"Златният" Килиан Мбапе – френският капитан, който продължава да пише история
ЕК: Инстаграм и Фейсбук нарушават европейското законодателство ЕК: Инстаграм и Фейсбук нарушават европейското законодателство
Чете се за: 02:50 мин.
Протести в Унгария: "Фидес" в защита на президента Тамаш Шуйок Протести в Унгария: "Фидес" в защита на президента Тамаш Шуйок
Чете се за: 00:42 мин.
Финансовите министри на ЕС решават за процедурата по прекомерен дефицит за България Финансовите министри на ЕС решават за процедурата по прекомерен дефицит за България
Чете се за: 01:40 мин.
Смъртоносни пожари в Испания: Европа търси спасение от жегите (СНИМКИ) Смъртоносни пожари в Испания: Европа търси спасение от жегите (СНИМКИ)
Чете се за: 03:17 мин.
Гобленът от Байо се завърна във Великобритания след 1000 години (СНИМКИ) Гобленът от Байо се завърна във Великобритания след 1000 години (СНИМКИ)
Чете се за: 06:25 мин.

Водещи новини

Затвориха АМ "Тракия" заради тежка катастрофа с тир край Карнобат (СНИМКИ)
Затвориха АМ "Тракия" заради тежка катастрофа с тир край...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Областната управа в Ямбол активира BG-ALERT заради тежката катастрофа на АМ "Тракия" Областната управа в Ямбол активира BG-ALERT заради тежката катастрофа на АМ "Тракия"
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
"Златният" Килиан Мбапе – френският капитан, който продължава да пише история "Златният" Килиан Мбапе – френският капитан, който продължава да пише история
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Депутатите приеха на първо четене и бюджета на НЗОК Депутатите приеха на първо четене и бюджета на НЗОК
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
ДПС: Получената справка доказва, че всичко, което министър...
Чете се за: 05:57 мин.
У нас
Справката на ГДБОП за придружителите на Делян Пеевски е внесена в...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Смъртоносни пожари в Испания: Европа търси спасение от жегите (СНИМКИ)
Чете се за: 03:17 мин.
По света
Огненият ад в Испания: Близо 500 пожарникари и военни се борят със...
Чете се за: 02:40 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ