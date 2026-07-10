Финансовите министри от ЕС гласуваха откриването на процедура за прекомерен дефицит за България

Финансовите министри на страните от ЕС гласуваха току-що за откриването на процедура за прекомерен дефицит по отношение на България. Те приеха и препоръка към страната, в която се очертава какви трябва да бъдат нетните разходи и графика, който трябва да се следва, за да се сложи край на прекомерния дефицит до 2029 г.

Механизмът за прекомерен дефицит е предназначен да гарантира, че държавите-членки на ЕС поддържат дисциплина в бюджетите на своите правителства. Процедурите се стартират, когато държава-членка има държавен дефицит, надвишаващ референтната стойност от 3% от БВП.

Решението на Съвета да открие процедурата днес се дължи на прогнозирания държавен дефицит на България за 2026 г. от 4,1% от БВП, който се очаква да продължи да надвишава 3% от БВП през 2027 г. Използването от България на националната клауза за дерогация за разходите за отбрана по пакта за стабилност и растеж не обяснява напълно превишението над прага от 3%.

В препоръката си Съветът постановява, че България следва да предприеме ефективни действия и да представи до 15 октомври 2026 г. необходимите мерки за намаляване на дефицита си. България следва също така да гарантира, че номиналният кумулативен темп на растеж на нетните разходи не надвишава 4,2% през 2026 г., 7,7% през 2027 г. и 11,4% през 2028 г. и 15% през 2029 г.