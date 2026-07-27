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Депозитите на домакинствата у нас за първите шест месеца вече са близо 57 млрд. евро

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Икономика
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Ръстът е 18,6%, като се наблюдава леко забавяне в сравнение с май

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Депозитите на домакинствата в банките нарастват с 18,6 на сто на годишна база до 56,47 млрд. евро към края на месец юни тази година, сочат данните на Българската народна банка. Темпът на растеж се забавя, след като през преходния месец май годишният прираст възлизаше на 19,3%.

Депозитите на нефинансовия бизнес възлизат на 26,63 млрд. евро към края на първото полугодие, като нарастват с 11 на сто на годишна база.

Депозитите на финансовите предприятия бележат годишно увеличение от 3,8 на сто до 2,36 млрд. евро.

Към края на юни общият размер на депозитите на неправителствения сектор у нас достига 85,47 млрд. евро, което се равнява на 68,6 процента от прогнозния брутен вътрешен продукт на страната.

Сумата нараства с 15,7 на сто на годишна база, като темпът на растеж отчита забавяне. За сравнение, през май годишният растеж бе 16,2 на сто.

Една от причините за засиления темп на растеж на депозитите (срочни депозити и разплащателни сметки) през последната година бе обмяната на левове в евро след присъединяването на страната към еврозоната.

#57 млрд. евро #неправителствен сектор #домакинствата #депозити #бизнес #БНБ #новини в Метрото

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