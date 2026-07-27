Отварят граничния пункт край Малко Търново за лекотоварни камиони до 3,5 тона

От 1 август на митнически пункт "Малко Търново" ще започне обработката на лекотоварни превозни средства до 3,5 тона, превозващи стоки. Досега през граничния пункт можеха да преминават основно леки автомобили и автобуси.

За преминаването през пункта ще бъдат необходими валидни транзитни и митнически документи, както и съответните разрешителни за пътни такси и международен превоз, когато такива се изискват. Превозните средства трябва да разполагат и с валиден лиценз за превоз на товари.

Възможността за преминаване на лекотоварни автомобили с товар е договорена между българската и турската митническа администрация.

По информация на Агенция "Митници" от българска страна вече са създадени всички необходими условия за обработката на превозните средства до 3,5 тона на граничния пункт.