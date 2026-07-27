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Започва ремонт на входа на Центъра за административно обслужване в Столичната община

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започва ремонт входа центъра административно обслужване столичната община
Снимка: БТА/Архив
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От днес започват ремонтни дейности на входа на Центъра за административно обслужване на Столичната община на ул. "Московска" 33, съобщиха от пресцентъра на Общината.

По време на ремонта гражданите ще могат да ползват официалния вход на сградата на Столичната община (ул. "Московска" 31), откъдето ще се осъществява достъпът до центъра.

За улеснение на посетителите е поставена указателна сигнализация, която ще насочва към временния вход. Работното време на центъра остава непроменено – от понеделник до петък, между 8.00 и 19.00 часа, допълват от Общината.

#Столична община #ремонт

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