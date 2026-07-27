Шофьор с близо 4 промила алкохол причини катастрофа в Добрич

Шофьор с 3,94 промила алкохол предизвика инцидент на булевард в Добрич, съобщиха от полицията.

Сигналът за катастрофата е получен вчера, малко след 16:00 часа. Инцидентът е станал на бул. "Добруджа" и при него има само материални щети.

Екипите, пристигнали на място, са установили, че 43-годишен мъж е блъснал движещ се пред него лек автомобил. При последвалата проверка за употреба на алкохол на 43-годишния мъж, дрегерът е отчел наличието на 3,94 промила.

Той е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо полицейско производство.