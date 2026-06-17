След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко

БНТ ще продължи да ви прави свидетели на още големи спортни събития и след края на историческото световно първенство по футбол, продължило близо 40 дни.

След емоциите по терените в САЩ, Канада и Мексико, обществената телевизия ще покаже на живо битките за отличията в цели пет спорта.

От 1 до 16 август се пренасяме в Париж. БНТ 3 ще излъчва на живо европейското първенство по плувни спортове, което ще се проведе във френската столица.

На 10 август на старт застават и най-добрите състезатели по лека атлетика на Стария континент. Първенството ще се проведе в Бирмингам, а обществената телевизия ще ви направи свидетели на всичко най-интересно до 16 август.

Очаквайте и преките ни предавания от световното първенство по художествена гимнастика от 14 до 16 август, което приема Франкфурт на Майн.

Изненадите не свършват дотук. От 15 до 23 август БНТ 3 ще излъчи и европейския шампионат по спортна гимнастика в Загреб.

От 28 до 30 август по спортно-развлекателния канал очаквайте и финалите на световното първенство по модерен петобой в Гуян, Китай.

Бъдете с БНТ 3 през горещото спортно лято!