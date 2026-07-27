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Варна чества 148 години от Освобождението си (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Деян Михайлов
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варна чества 148 години освобождението снимки
Снимка: БНТ
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148 години от Освобождението си от османско владичество празнува Варна на 27 юли. Общоградското честване се състоя в двора на Духовно-просветен център “Свети Архангел Михаил”.

Заупокойна молитва в памет на загиналите за свободата на България беше отслужена от свещеници от Варненска и Великопреславска митрополия. Представители на Военноморските сили извършиха военен ритуал, а десетки граждани поднесоха венци и цветя в памет на освободителите.

Празничната програма ще завърши с концерт на оркестъра на Варненската опера. Той ще се състои от 20:30 ч. на площад “Независимост”, а входът е свободен.

снимки: БНТ

Варна е последният град в България, който получава свободата си. Генерал Столипин връчва заповед на Фазлъ паша да напуснат града на 26 юли, а на следващия ден населението посреща освободителите. Реалното поемане на управлението от българите във Варна става едва в края на октомври.

#годишнина от освобождението на града #заупокойна молитва #Варна

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