Варна чества 148 години от Освобождението си (СНИМКИ)

148 години от Освобождението си от османско владичество празнува Варна на 27 юли. Общоградското честване се състоя в двора на Духовно-просветен център “Свети Архангел Михаил”.

Заупокойна молитва в памет на загиналите за свободата на България беше отслужена от свещеници от Варненска и Великопреславска митрополия. Представители на Военноморските сили извършиха военен ритуал, а десетки граждани поднесоха венци и цветя в памет на освободителите.

Празничната програма ще завърши с концерт на оркестъра на Варненската опера. Той ще се състои от 20:30 ч. на площад “Независимост”, а входът е свободен.

снимки: БНТ

Варна е последният град в България, който получава свободата си. Генерал Столипин връчва заповед на Фазлъ паша да напуснат града на 26 юли, а на следващия ден населението посреща освободителите. Реалното поемане на управлението от българите във Варна става едва в края на октомври.