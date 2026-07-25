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Ивайло Мирчев: Ние трябва да направим така, че България да получи един проевропейски президент

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Ивайло Мирчев: Ние трябва да направим така, че България да получи един проевропейски президент
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Ние трябва да направим така, че България да получи един проевропейски президент, каза съпредседателят на "Да, България" (ДБ) Ивайло Мирчев в студиото на "Говори сега". Мирчев допълни, че евентуалната кандидатура на формацията се очаква в следващите седмици.

Мирчев коментира, че издигането на кандидадурата на сегашния държавен глава Илияна Йотова е доста очаквано:

Ивайло Мирчев, съпредседател на "Да, България": "Ние сме си в нашия процес, активна комуникация с "Форума за демократично действие", с граждански организации, за да можем да направим така, че да получи България един проевропейски президент. Президент, който не гледа към руския патриарх и към Путин, а който гледа към Западна Европа, защото трябва да сме честни, въпреки, че госпожа Йотова имаше добри ходове по отношение на служебното правителство и гарантиране на честния вот, тя е продължение на господин Румен Радев. Тя му беше вицепрезидент два мандата и в момента не съм убеден, че България трябва да получава трети мандат на Румен Радев, а пък Румен Радев плюс Йотова да получат тоталната власт в страната. Това би било грешка, да се слагат всички яйца в една кошница, според мен."

Съпредседателят на ДБ отново отрече да се водят преговори с ГЕРБ за обща кандидатура на президентските избори наесен.

"Естествено, че не преговаряме с ГЕРБ. Не мисля, че общата кандидатура, каквито заявки бяха правени от различни политици с ГЕРБ, е въобще възможен ход. Нито е разисквана при нас, нито някои си правят иллюзии, че нещо подобно може да се случи. Между "Демократична България", "Продължаваме Промяната" и ГЕРБ да има общата кандидатура."

Ивайло Мирчев определи решението на президента Илияна Йотова да подпише така наречените "малки бюджети" като огромна грешка, защото по този начин и тя вече носи отговорност за този бюджет. Той определи държавната сметка, представена от премиера Румен Радев като много по-лоша от тази, представена от премиера Росен Желязков.

Мирчев отново обясни защо не е било подкрепено разполагането на американските самолети-цистерни на авиобаза "Безмер":

"Отказахме да гласуваме по много причини. Комисия по отбрана, когато ни събраха, на мой въпрос дали има информация от службите, от военно разузнаване, се оказа, че има някакъв доклад, но не могат да ни го предоставят. С доста усилие на следващия ден ни го предоставиха. Отидохме да прочетем доклада. Той очевидно беше писан с изкуствени интелект или по-голяма част от него беше писан с изкуствени интелект. И не даваше особено ценна информация за това какво се случва. Практически това беше едно решение, взето без по никакъв начин народните представители да знаят има ли реални опасности, какви са те, какво се е случило, как се е случило."

Очаквайте подробности

#кандидатура на Илияна Йотова за президент #американските самолети #Ивайло Мирчев  #бюджет #новини в Метрото

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