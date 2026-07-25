"Злополучен опит за кризисен пиар" - ДПС с реакция на проверката на НАП на Иван Демерджиев

Като "злополучен опит за кризисен ПР на МВР министъра Демерджиев" определиха от ДПС изнесената от НАП информация за проверката на данъчните на Иван Демерджиев.

От пресцентъра на формацията цитират думите на зам.-председателя Хамид Хамид, според който Демерджиев е в паника и кара НАП да го "пере".

Хамид поставя въпроса за това какво се случва с имотното състояние на МВР-министъра след 2023 година, до когато са данните на НАП (според данъчните последната ревизионен акт е бил връчен на Иван Демерджиев през 2025 г., бел. ред.).