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От ДПС обвиниха вътрешния министър Иван Демерджиев, че се опитва да прикрие скандал с недвижими имоти

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От ДПС обвиниха вътрешния министър Иван Демержиев, че се опитва да прикрие скандал с недвижими имоти.

"Методичната дезинформационна и манипулационна ПР-кампания на министър Демерджиев, за компрометиране на политически опонент с фейк новини и незаконно преследване е в името на реализиране на личните му политически амбиции", пише в съобщение на партията.

Според ДПС, PNR - скандалът, в който Демерджиев е забъркал България, е нанесъл много сериозни щети на репутацията на страната в сферата на международната сигурност.

Припомня се, че законът “Магнитски” и OFAC ангажират единствено американската държава и нямат действие в Европейския съюз и България.

"И по този въпрос има еднозначно становище както на ЕП, така и действащ регламент, който забранява екстериториално приложение на подобни решения", допълват от ДПС.

Що се отнася до мотивите на Демерджиев, то може да се направи обосновано предположение, че действията му са опит да “бяга пред вятъра” и да прикрие назряващия скандал с многобройните му съмнителни сделки с имоти, пишат още от партията

.

#сделки с недвижими имоти #Иван Демерджиев #обвинение #ДПС

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