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Похитителят на 11-годишната Наталия остава в ареста

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Нивелина Няголова-Георгиева
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Похитителят на 11-годишната Наталия остава в ареста
Снимка: БНТ
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40-годишният Асен Симеонов от село Константиново остава в ареста, реши състав на Варненския окръжен съд. Магистратите определиха най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“. Симеонов е обвинен, че на 30 юни е нахлул в дома на бившата си приятелка, нанесъл ѝ побой и отвлякъл 11-годишната ѝ дъщеря Наталия. След това той се укривал в продължение на 24 дни, като обикалял гористи местности във Варненска и Шуменска област.

Мъжът беше задържан преди два дни в село Овчарово при опит да извърши кражба от местен магазин. Детето беше открито в близост до мястото на задържането и по информация на органите на реда е било в добро физическо и здравословно състояние. По време на съдебното заседание Асен Симеонов заяви, че съжалява за действията си и че през цялото време се е грижил за Наталия.

Съдът мотивира решението си с това, че обвиняемият има множество влезли в сила присъди, няма постоянен адрес и съществува реална опасност да се укрие или да извърши ново престъпление. Определението на Варненския окръжен съд подлежи на обжалване.

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