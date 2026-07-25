Ден на траур в Киевска област

Поредни руски атаки срещу няколко украински области

Прихванати са стотици дронове в района на Херсон, Запорожие и Суми. Загиналите са най-малко трима, ранените - 10. В Киевска област днес е обявен ден на траур след като вчера, след удар по полигон в предградие на украинската столица, загинаха 10 души, най-малко 100 бяха ранени. А украинските удари по складовете на популярна онлайн търговска верига продължават, пожар гори до нейни сгради в Екатеринбург. Според президента Зеленски, Русия готви нови масирани удари.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: „Разполагаме с конкретна информация от разузнаването, че Русия подготвя сериозна мобилизация през есента. Русия губи повече хора на фронта, отколкото набира. В същото време Путин планира да увеличи атаките да продължава тази война. Трябва да сме подготвени за това на всякакви нива - на фронта, с дългосрочни санкции, с удари в дълбочина, с дипломация. И разбира се, с общуване с всеки, способен да помогне за приближаването на мира.“





