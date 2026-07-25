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Иновативна изложба: „Разходка във времето“ в Лондон

Теодора Гатева от Теодора Гатева
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В Лондон беше открита уникална изложба, наречена „Разходка във времето".

С помощта на дигитални технологии и 3D-визуализации, посетителите имат възможност да проследят живота на древните цивилизации в различни епохи. Пътешествието започва от Гьобекли тепе - най-древният мегалитен археологически обект в света, минава през времената на Вавилон, Древен Египет, проследява историята на Маите и Великденските острови. Зад изложбата стои екип от 250 души, който е работил в продължение на две години. Мащабните усилия включват аудио превод на 25 езика, както и специално адаптирани разкази за децата.

#Разходка във времето #иновативна изложба #Лондон

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Иновативна изложба: „Разходка във времето“ в Лондон
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