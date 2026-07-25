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Огнен ад: Хиляди евакуирани в Испания и Франция

Теодора Гатева от Теодора Гатева
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Чете се за: 01:30 мин.
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Огненият ад в Испания и Франция продължава. Повече от 220 хиляди души са евакуирани заради бушуващите пожари.

По искане на френския президент Еманюел Макрон в овладяването на стихия ще се включат и военните. Освен с жива сила, се гаси с тежка техника и по въздуха. Сложна остава ситуацията в департаментите Ланд и Жиронд. Критично е положението в района на испанската столица Мадрид. Според местните власти, пожарните служби не разполагат с капацитет да се справят с огъня. Три големи огнища са се слели в един общ фронт. Очаква се днес премиерът Педро Санчес да посети най-засегнатите райони. Гасенето се затруднява заради високите температури и поривите на вятъра.

Ренодо: „Трябва някак да се справим. Трудно е да си го представя, немислимо е - но това е положението. Мисля, че приятелите ни в правителството трябваше да направят нещо по-рано."

Оливия: „Страхувам се, наистина се страхувам. Вчера, докато напусках района, се опасявах дали ще намеря къщата си когато се върна, а огънят все още не беше близо. А сега ако се случи най-лошото - губиш всичко.“

#хиляди евакуирани #огнен ад #Испания #Франция

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