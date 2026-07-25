Огнен ад: Хиляди евакуирани в Испания и Франция

Огненият ад в Испания и Франция продължава. Повече от 220 хиляди души са евакуирани заради бушуващите пожари.

По искане на френския президент Еманюел Макрон в овладяването на стихия ще се включат и военните. Освен с жива сила, се гаси с тежка техника и по въздуха. Сложна остава ситуацията в департаментите Ланд и Жиронд. Критично е положението в района на испанската столица Мадрид. Според местните власти, пожарните служби не разполагат с капацитет да се справят с огъня. Три големи огнища са се слели в един общ фронт. Очаква се днес премиерът Педро Санчес да посети най-засегнатите райони. Гасенето се затруднява заради високите температури и поривите на вятъра.