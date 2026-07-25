„Ела си в Благоевград“: Кампания за популяризиране на града

Начало на инициативата „Ела си в Благоевград”. Тя се провежда за трета поредна година. Целта е да се популяризира града като място за живот, образование, реализация, и да насърчи повече хора да се завърнат в Благоевград. Богата програма са подготвили организаторите от Община Благоевград за предстоящия уикенд. Тя съчетава културни, спортни и туристически инициативи, предназначени както за деца, така и за възрастни.

Началото ще бъде поставено в събота от 9.30 часа на бейзболното игрище в града, където ще се проведат разнообразни спортни занимания за малки и големи. Част от програмата е и инициативата „Донеси и вземи детска книжка“, която насърчава четенето и размяната на книги между децата. Вечерта, от 20.00 часа, на улица „Сандо и Петър Китанови“ ще се проведе улично парти с музика и забавления.

Неделната програма започва още в 8.00 часа с два организирани похода сред природата. Желаещите могат да избират между екопътеките „Кръста“ и „Светлина“. От 19.00 часа в градинката пред Камерната опера ще продължи инициативата „Донеси и вземи детска книжка“ с четене на любими детски произведения. Финалът на събитието ще бъде поставен в 20.00 часа с акустичен концерт на Моста на влюбените. Освен разнообразната програма, инициативата включва и срещи с вдъхновяващи личности, родени и израснали в Благоевград, които след обучение или работа в други градове и държави са избрали да се завърнат в родния си град. Те ще споделят личните си истории и ще разкажат какво ги е мотивирало да се върнат.

Боряна Шалявска- знам кмет по култура образование и бизнес развитие на община Благоевград: „През последните три години инициативата се развива и надгражда, за да можем да споделяме повече лични истории и да ангажираме все повече хора. Искаме да покажем потенциала на Благоевград и онова чувство, което кара хората да се върнат у дома. Това се вижда и в статистиката - механичният прираст на населението е около 1700 души за последните три години, но го усещаме и в ежедневните си контакти с хората. Все по-често семейства търсят места в детските градини и училищата, а завърналите се благоевградчани разказват своите истории след години, прекарани в чужбина. Именно такива истории търсим – истории, които вдъхновяват и други хора да се върнат и да допринасят за развитието на нашия град.“

Организаторите са убедени, че подобни инициативи насърчават повече хора да се включват активно в обществения живот и да работят за развитието на Благоевград. Предстоящият уикенд обещава да се превърне в истински празник на спорта, културата, природата и споделеното време с близки и приятели.

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