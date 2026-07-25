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Огнената стихия в Европа продължава: Стотици хиляди евакуирани в Испания и Франция

Теодора Гатева от Теодора Гатева
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огнената стихия европа продължава стотици хиляди евакуирани испания франция
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Огненият ад в Испания и Франция продължава. Повече от 220 хиляди души са евакуирани заради бушуващите пожари. Военните и двете държави се включиха в овладяването на стихията. Тежкото задимяване в най-тежко засегнатите райони е видимо от километри.

За последните 48 часа жителите на област Жиронд са получили нареждане за евакуация три пъти. Заедно с департамента Ланд, Жиронд е сред най-засегнатите от горските пожари. Изпепелни са десетки жилищни постройки и стотици декари гори. По пътищата в района се образуват задръствания заради желаещите да напуснат.

Ренодо: „Трябва някак да се справим. Трудно е си го представя, немислимо е - но това е положението. Мисля, че приятелите ни в правителството трябваше да направят нещо по-рано."

Оливия: „Страхувам се, наистина се страхувам. Вчера, докато напусках района, се опасявах дали ще намеря къщата си когато се върна, а огънят все още не беше близо. А сега ако се случи най-лошото - губиш всичко."

По искане на френския президент Еманюел Макрон в овладяването на стихия ще се включат и военните. Освен с жива сила се гаси с тежка техника и по въздуха. Но според местните власти това не стига.

Софи Арибо, общински съветник: „Става дума за липса на ресурси. След като не е потушен пожарът, значи нямаме достатъчно самолети. В нашата община изгубихме двама пожарникари, преди два дни. За мен това е недопустимо, недопустимо!"

Тежка остава ситуацията в района на полуостров Кап Фере, от който освен местни са евакуирани и хиляди туристи. От огъня бягат не само хората. Критично е положението в района на испанската столица Мадрид. Според местните власти, пожарните служби не разполагат с капацитет да се справят с огъня и това са най-мащабните пожари, които са регистрирани в района на испанската столица. Три големи огнища са слели в един общ фронт. Премиерът Педро Санчес да посети най-засегнатите райони.

Получила се е т.нар. перфектна буря, обясняват климатолози - високи температури, постоянен вятър и засушаване, а към това се прибавя и сливането на огнищата. Тази година горските пожари в Европа започнаха с около месец по-рано от обикновено. Сред причините са екстремно високите температури.

#стотици хиляди #огнена стихия #Испания #евакуирани #Европа #Франция

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