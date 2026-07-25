Вечеря на Асоциацията на кореспондентите: Речта на Тръмп продължи повече от час

Във Вашингтон се проведе традиционната вечеря на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом. Събитието беше планирано за април, но стрелба по президента Доналд Тръмп, отмени изявата.

„Както казах преди три месеца, шоуто трябва да продължи“ - това беше част от посланието на държавния глава в едночасовата му реч. Тръмп за пореден път, макар и на шега, заговори за трети президентски мандат, на какъвто по закон няма право. В изявлението си той нападна не само медиите, но и политическите си опоненти. По време на предишния си мандат той бойкотираше проявата, но сега обеща да се върне и догодина.