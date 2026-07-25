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Божидар Саръбоюков: Ще дам всичко от себе си и се надявам да зарадвам публиката, която ще дойде

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Спорт
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Атлет номер 1 на България ще стартира на държавното първенство по лека атлетика, където ще защитава титлите си на дълъг и висок скок.

божидар саръбоюков дам всичко себе надявам зарадвам публиката дойде
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Божидар Саръбоюков беше отличен като "Спортист номер 1 на месец юни" в анкетата на прес-клуб България. Той получи наградата си часове преди началото на държавното първенство по лека атлетика, където ще защитава титлите си на дълъг и висок скок.

"В момента със сигурност не съм в най-добрата си форма, но смятам, че това е едно състезание през което, само трябва да премина, всичко е насочено за европейското първенство. Утре, както го казвам много често, просто ще е една тренировка", заяви Саръбоюков.

"Няма да се оплача, ако постигна добри резултати и в двете дисциплини, но пък не се знае. Не го приемам като толкова голямо задължение, но тогава понякога се получат хубави резултати. На последното състезание го видяхме. Със сигурност, както винаги, ще дам всичко от себе си и се надявам да зарадвам публиката, която ще дойде", добави той.

Вижте репортажа във видеото!

#Божидар Саръбоюков

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