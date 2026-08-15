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Гледайте битките за отличията от еврошампионата по спортна гимнастика на сайта на БНТ

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Спорт
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Финалите на уредите и отборната надпревара в Загреб гледайте тази събота и неделя на спортната секция на сайта на БНТ и по БНТ 3!

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Загреб ще бъде дом на най-добрите състезателки по спортна гимнастика от цяла Европа в края на тази седмица. Сред тях са и нашите момичета, като страната ни участва с пълен състав на първенството на Стария континент.

Освен медалите, залог са и квотите за световния шампионат.

Финалите на уредите и отборната надпревара в Загреб гледайте тази събота и неделя на спортната секция на сайта на БНТ и по БНТ 3!

15 август, събота - 15:55 ч.: Финали на уреди - на живо на сайта

16 август, неделя - 16:55 ч. Отборна надпревара - на живо на сайта, след 17:50 ч. състезанието се излъчва и по БНТ 3

#европейско първенство по спортна гимнастика в Загреб 2026

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