Италия оглави класирането по медали на европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам

Италия излезе начело в класирането по медали на европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам, което БНТ излъчва на живо.

Италианците вече имат 5 титли, след златните отличия на Надя Бартоклети в бягането на 10000 м при жените и Джанмарко Тамбери в скока на височина.

Олимпийският шампион от Токио 2020 заслужи трета поредна и общо четвърта европейска титла в кариерата си в скока на височина.

34-годишният Тамбери, световен първенец от Будапеща 2023, беше най-добър на финала с 2.32 метра.

Световният шампион в зала от Торун 2026 Олег Дорощук (Украйна) остана втори с 2.30 метра, а европейският първенец до 23 години от Берген 2025 Матео Сиоли донесе второ отличие за Италия в дисциплината с бронз с 2.27 метра.

Повече за петия ден от шампионата гледайте във видеото!