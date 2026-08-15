Оуен Анса спечели спринта на 200 метра на европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам

Германецът Оуен Анса триумфира в спринта на 200 метра в петия ден на европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам, което БНТ излъчва на живо.

25-годишният Анса финишира за 19.95 секунди на финала и стана първият германец, който преодолява дистанцията за време под 20 секунди, но резултатът му няма да бъде отбелязан като национален рекорд, тъй като е постигнат с вятър над допустимия от 2.5 м/сек.

Това е втори медал за спринтьора на шампионата след бронза на 100 метра.

Представителят на домакините Зарнел Хюз се окичи със среброто с 20.16 секунди, а с равно време от 20.26 секунди бронза разделиха Есеоса Десалу (Италия) и защитаващия титлата си от Рим 2024 Тимоте Мументхалер (Швейцария).

В едно от най-чаканите състезания в бягането на 800 метра при жените европейската шампионка до 23 години от Берген 2025 Одри Веро (Швейцария) беше най-бърза при жените, подобрявайки 44-годишния рекорд на европейските първенства с време 1:54.81 минути.

22-годишната Веро„ изпревари с 20 стотни от секундата защитаващата титлата си и олимпийска шампионка от Париж 2024 Кийли Ходжкинсън (Великобритания). Така тя взе реванш от Ходжкинсън, която я изпревари за титлата на световното първенство в зала по-рано през годината в Торун, където швейцарката остана втора.

Бронза заслужи Фемке Брудерс-Бол с изравнен рекорд на Нидерландия от 1:55.54 минута.

Норвежецът Карстен Вархолм спечели четвърта поредна европейска титла в бягането на 400 метра с препятствия с 46.63 секунди, като подобри собствения си с рекорд на континенталните първенства с 35 стотни от секундата от Рим 2024.

Това беше второ злато за Вархолм в Бирмингам, след като той триумфира и с щафетата на Норвегия на 4 по 400 метра.

Емил Агиекум (Германия) финишира втори и заслужи първи медал от голям шампионат с 47.87 секунди, а Исмаил Незир от Турция се окичи с бронза с 48.26 секунди.

Италианката Надя Бартоклети заслужи златото на 10000 метра и направи дубъл в дългите дистанции, след като вече триумфира и на 5000 метра. Така тя защити титлите си в двете дисциплини от Рим 2024.

Бартоклети направи много силни последни 200 метра и завърши за 31:41.18 минути. Втора остана швейцарката Морийн Костер с 31:45.65 минути, а бронза заслужи белгийката Яна ван Лент с 31:47.81 минути.

Световната вицешампионка от Токио 2025 Йоринде ван Клинкен (Нидерландия) стана европейска шампионка в мятането на диск с 67.67 метра от първия си опит във финала. Така тя спечели втори медал в Бирмингам след среброто в тласкането на гюле.

Шанис Крафт от Германия се класира втора с 65.72 метра, а Ванеса Камга от Швеция остана трета с 64.61 метра.

Олимпийският шампион от Токио 2020 Джанмарко Тамбери заслужи трета поредна и общо четвърта европейска титла в кариерата си на скок височина.

34-годишният Тамбери, световен първенец от Будапеща 2023, беше най-добър на финала с 2.32 метра.

Световният шампион зала от Торун 2026 Олег Дорощук (Украйна) остана втори с 2.30 метра, а европейският първенец до 23 години от Берген 2025 Матео Сиоли донесе второ отличие за Италия в дисциплината с бронз с 2.27 метра.