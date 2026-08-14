Себастиан Коу защити Бирмингам след празните места на европейското: Вечерта видях оживено първенство

Президентът на Световната атлетика не смята, че по-слабата посещаемост ще навреди на кандидатурата на Лондон за домакин на световното първенство през 2029 година
Президентът на Световната атлетика Себастиан Коу отхвърли опасенията, че празните места по трибуните по време на eвропейското първенство в Бирмингам могат да се превърнат в проблем за британската кандидатура за домакинство на световното първенство през 2029 година.
За първи път в 92-годишната история на Европейските първенства по лека атлетика надпреварата се провежда във Великобритания. Началото на шампионата обаче беше белязано от по-слаб интерес по трибуните на 23-хилядния "Александър Стейдиъм“, като в една от сесиите бяха отчетени 12 844 зрители.
Темата придоби допълнителна тежест заради амбициите на Лондон отново да приеме най-добрите атлети на планетата през 2029 година. Британската столица е в конкуренция с Рим, Найроби и Мюнхен, а решението за домакинството трябва да бъде взето на заседанието на Световния съвет по лека атлетика на 15 септември.
Коу обаче е убеден, че Великобритания вече достатъчно пъти е доказала способността си да привлича огромна публика за най-големите атлетически събития.
"Лондон беше домакин на Олимпийските игри през 2012 година и на световното първенство през 2017-а. Именно Лондон може да посочи, че билетите за Диамантената лига бяха разпродадени пет месеца преди събитието“, заяви британецът.
Според него една от причините за по-слабата посещаемост в началото на Европейското първенство е програмата на шампионата.
"Винаги е предизвикателство да започнеш първенство в понеделник сутринта“, коментира Коу.
Президентът на Световната атлетика направи сравнение със световното първенство в Лондон през 2017 година, когато надпреварата стартира в петък вечер, а голямата местна звезда Мо Фара беше една от централните фигури на шампионата.
Коу посочи още средата на летния сезон, високите температури и ограничените покрити места на стадиона като фактори, които също могат да са оказали влияние върху интереса на публиката.
Ситуацията се промени значително с напредването на Европейското. 20 082 зрители присъстваха на вечерната сесия, в която Ейми Хънт триумфира с европейската титла на 200 метра.
"Усетих доста оживено първенство“, подчерта Коу след значително по-силната посещаемост.
Междувременно кандидатурата на Лондон за Мондиал 2029 получи сериозен тласък. През миналата седмица беше постигнато споразумение с Уест Хям за използването на "Лондон Стейдиъм“ – арената, която вече прие Световното първенство по лека атлетика през 2017 година.