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Себастиан Коу защити Бирмингам след празните места на европейското: Вечерта видях оживено първенство

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Спорт
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Президентът на Световната атлетика не смята, че по-слабата посещаемост ще навреди на кандидатурата на Лондон за домакин на световното първенство през 2029 година

Себастиан Коу защити Бирмингам след празните места на европейското: Вечерта видях оживено първенство
Снимка: БГНЕС
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Президентът на Световната атлетика Себастиан Коу отхвърли опасенията, че празните места по трибуните по време на eвропейското първенство в Бирмингам могат да се превърнат в проблем за британската кандидатура за домакинство на световното първенство през 2029 година.

За първи път в 92-годишната история на Европейските първенства по лека атлетика надпреварата се провежда във Великобритания. Началото на шампионата обаче беше белязано от по-слаб интерес по трибуните на 23-хилядния "Александър Стейдиъм“, като в една от сесиите бяха отчетени 12 844 зрители.

Темата придоби допълнителна тежест заради амбициите на Лондон отново да приеме най-добрите атлети на планетата през 2029 година. Британската столица е в конкуренция с Рим, Найроби и Мюнхен, а решението за домакинството трябва да бъде взето на заседанието на Световния съвет по лека атлетика на 15 септември.

Коу обаче е убеден, че Великобритания вече достатъчно пъти е доказала способността си да привлича огромна публика за най-големите атлетически събития.

"Лондон беше домакин на Олимпийските игри през 2012 година и на световното първенство през 2017-а. Именно Лондон може да посочи, че билетите за Диамантената лига бяха разпродадени пет месеца преди събитието“, заяви британецът.

Според него една от причините за по-слабата посещаемост в началото на Европейското първенство е програмата на шампионата.

"Винаги е предизвикателство да започнеш първенство в понеделник сутринта“, коментира Коу.

Президентът на Световната атлетика направи сравнение със световното първенство в Лондон през 2017 година, когато надпреварата стартира в петък вечер, а голямата местна звезда Мо Фара беше една от централните фигури на шампионата.

Коу посочи още средата на летния сезон, високите температури и ограничените покрити места на стадиона като фактори, които също могат да са оказали влияние върху интереса на публиката.

Ситуацията се промени значително с напредването на Европейското. 20 082 зрители присъстваха на вечерната сесия, в която Ейми Хънт триумфира с европейската титла на 200 метра.

"Усетих доста оживено първенство“, подчерта Коу след значително по-силната посещаемост.

Междувременно кандидатурата на Лондон за Мондиал 2029 получи сериозен тласък. През миналата седмица беше постигнато споразумение с Уест Хям за използването на "Лондон Стейдиъм“ – арената, която вече прие Световното първенство по лека атлетика през 2017 година.

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#Световната атлетика #Европейско първенство по лека атлетика в Бирмингам 2026 #Себастиан Коу

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