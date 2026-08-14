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Ейми Хънт спечели второ злато в спринта на европейското първенство по лека атлетика

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Спорт
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24-годишната Хънт триумфира в бягането на 200 метра, само три дни след като заслужи титлата и на 100 метра.

ейми хънт спечели второ злато спринта европейското първенство лека атлетика
Снимка: БТА
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Представителката на домакините Ейми Хънт спечели второ злато в спринта на европейското първенство по лека атлетика в английския град Бирмингам.

24-годишната Хънт триумфира в бягането на 200 метра, само три дни след като заслужи титлата и на 100 метра.

Британката, която е световна вицешампионка в по-дългата спринтова дистанция от Токио 2025, финишира с най-добър резултат в Европа за сезона от 22.19 секунди на финала.

Със среброто се окичи Расидат Аделеке с национален рекорд на Ирландия с 22.28 секунди, а бронза заслужи световната шампионка от Доха 2019 Дина Ашър Смит (Великобритания) с 22.29 секунди. За 30-годишната Ашър Смит това беше девето отличие от континентални първенства на открито, като тя има и две титли на 200 метра от Амстердам 2016 и Берлин 2018.

В другите финали от четвъртия ден на Евро 2026 по лека атлетика 33-годишният Марк Инглиш (Ирландия) взе златото в бягането на 800 метра. Той финишира за 1:45.26 минути и надгради над бронзовите отличия от континенталните шампионати през 2014 и 2022.

Втори завърши европейският първенец за младежи до 20 години от Гросето 2017 Марино Блоудек (Хърватия) с 1:45.62 минута, а континенталният вицешампион от Рим 2024 Мохамед Атауи (Испания) този път се нареди трети с 1:45.71 минута.

Две германки се качиха на почетната стълбичка в бягането на 3000 метра стипълчейз. Геза Краузе премина дистанцията за 9:12.69 минути заслужи трета титла в дисциплината след Амстердам 2016 и Берлин 2018.

Французойката Алис Фино не успя да защити златото си от Рим 2024 и завърши втора за 9:14.24 минути. Бронза взе Оливия Гюрт с 9:15.33 минути.

Олимпийският вицешампион от Париж 2024 и световен първенец от Токио 2025 Лео Нойгебауер донесе още една титла за Германия в четвъртия ден на шампионата, след като беше най-добър в десетобоя с 8611 точи.

26-годишният Нойгебауер изпревари със само с 38 точки сънародника си Никлас Каул, световен шампион от Доха 2019 и европейски първенец от Мюнхен 2022.

Световният шампион в многобоя в зала от Нанцзин 2025 и европейски вицешампион на открито от Рим 2024 Сандер Скотхейм (Норвегия) завърши трети с 8433 точки.

Словенецът Кристиян Чех защити титлата си на копие. Световният шампион от Юджийн 2022 триумфира с нов рекорд на европейските първенства от 72.51 метра.

Втори завърши олимпийският вицешампион от Париж 2024 Миколас Алекна (Литва) с 69.89 метра, който вече има пълен комплект медали от европейски първенства след златото от Мюнхен 2022 и бронза от Рим 2024.

Германецът Хенрик Янсен завърши трети с 69.53 метра и на 28 години спечели първия си медал от голям шампионат при мъжете.

Швейцарката Анжелика Мозер също защити титлата си на овчарски скок с постижение от 4.80 метра на финала.

Европейската шампионка от Мюнхен 2022 Вилма Хелтеля (Финландия) остана втора с 4.75 метра, а трета с 4.70 метра остана световната шампионка в зала от Нанцзин 2025 Мари-Жули Бонен (Франция).

#Ейми Хънт #Европейско първенство по лека атлетика в Бирмингам 2026

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