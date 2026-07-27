"20 лева станаха 20 евро" – как новата валута промени финансовите навици на българина?

Близо седем месеца след приемането на еврото – как новата валута промени финансовите навици на българина? Икономистите отчитат, че депозитите на домакинствата са се увеличили с близо 20% и в края на март достигат почти 55,7 милиарда евро. Увеличават се и потребителските кредити. Въпреки това много хора имат усещането, че парите им свършват по-бързо и харчат двойно повече.

Евгения казва, че след въвеждането на еврото разходите на семейството ѝ са се удвоили.

Евгения Александрова: "Защото доста от цените малко се приравниха от лева към евро, 20 лева станаха 20 евро." Цанка Пенева: "Нещата, които си вземах преди, сега ги вземаме пак. Въпреки че са по-скъпи."

А спестяването става все по-трудно.

Кирил: "Трябва да взимат, за да спестяват. Как иначе ще спестяват. В момента почти невъзможно е това да се случи."

Статистиката обаче показва друго. Само за година депозитите на домакинствата са нараснали с близо 20%. Според икономистите обаче, това не означава непременно нови спестявания, а налични левове, които до този момент са били извън банковата сметка.

Петър Ганев, старши изследовател в Института за пазарна икономика: "Знаем, че голяма част от левовете в обръщение над 90% влезнаха в банките и в крайна сметка бяха изтеглени от централната банка. Част от тях най-вероятно са били някъде по сакове и т.н."

От началото на годината растат и потребителските кредити.

Петър Ганев, старши изследовател в Института за пазарна икономика: "Този ръст на кредитирането в крайна сметка води до много потребление, до ръст на цените до известна степен. Тази достъпност до лесни пари, тя води не винаги до положителен ефект."

За сметка на това отпуснатите ипотечни кредити за покупка на жилище са намалели наполовина.

Елена Ставрова, икономист: "Този висок ръст, който беше отбелязан като сделки и цена на квадратен метър жилищна площ преди Нова година, е отбелязал много голям спад. Българинът има чувството за несигурност."

Според икономистите част от домакинствата все още отлагат големите покупки и инвестиции, докато свикнат с новата валута.