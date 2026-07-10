Гледайте четвъртфинала Испания - Белгия от 22:00 ч. по БНТ 1 и БНТ 3

Възможно ли е изобщо някой да вкара гол на Испания? Ла Роха до момента преподава, що се отнася до играта в отбрана. Европейският първенец все още не е допуснал попадение във вратата си на Мондиала.

Следващият тест е получилата неочаквано вдъхновение Белгия – „червените дяволи“ постигнаха знаменита победа на осминафиналите, а Ромелу Лукаку е все така дяволски ефикасен въпреки редуцираните си игрови минути.

Ще се загуби ли Белгия в безупречната испанска матрица или Ламин Ямал ще получи челен сблъсък с реалността?

Прекрасен четвърфинал, в петък, 10 юли, от 22:00 ч., по БНТ 1 и БНТ 3!

Студиото преди мача започва в 21:00!