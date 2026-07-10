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Общество
Сигурност и правосъдие
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Парите за пенсии и здраве: Парламентът прие на първо...
12:25, 10.07.2026
Чете се за: 04:35 мин.
Справката на ГДБОП за придружителите на Делян Пеевски е...
11:24, 10.07.2026 (обновена)
Чете се за: 01:00 мин.
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Спортни новини 10.07.2026 г. - 12:25 ч.
от
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12:25, 10.07.2026
Спорт
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12:25, 10.07.2026
Достъпът до училищни дворове: Обмислят затягане на режима на...
12:16, 10.07.2026
Трети ден без следа от изчезналия бизнесмен от Павликени, в акцията...
12:07, 10.07.2026
Финансовите министри на ЕС решават за процедурата по прекомерен...
12:05, 10.07.2026
Парите за пенсии и здраве: Парламентът прие на първо четене бюджета...
11:45, 10.07.2026
Смъртоносни пожари в Испания: Европа търси спасение от жегите (СНИМКИ)
11:32, 10.07.2026
Левски разпродаде всички билети за реванша с Борац Баня Лука в...
11:31, 10.07.2026
Срещу нарушителите на пътя: Държавата създава единна система за...
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#спортни новини
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След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
Елитът на конния спорт се събира в Приморско, гледайте втория турнир за Купа България по БНТ 3
12:22, 10.07.2026
Чете се за: 00:35 мин.
Петкратната олимпийска шампионка по плуване Кейли МакКион няма да участва на Игрите на Британската общност
10:29, 10.07.2026
Чете се за: 01:45 мин.
БНТ 3 ще излъчва европейското първенство по лека атлетика до 18 г.
09:52, 10.07.2026
Чете се за: 01:15 мин.
Петима българи започват участието си европейското по борба до 20 г. в петък
21:50, 09.07.2026
Чете се за: 00:57 мин.
Спортни новини 09.07.2026 г., 20:50 ч.
20:50, 09.07.2026
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Парите за пенсии и здраве: Парламентът прие на първо четене бюджета...
12:05, 10.07.2026
Чете се за: 04:35 мин.
У нас
Справката на ГДБОП за придружителите на Делян Пеевски е внесена в парламента
11:19, 10.07.2026 (обновена)
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Финансовите министри на ЕС решават за процедурата по прекомерен дефицит за България
12:07, 10.07.2026
Чете се за: 01:40 мин.
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Смъртоносни пожари в Испания: Европа търси спасение от жегите (СНИМКИ)
11:45, 10.07.2026
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По света
Трети ден без следа от изчезналия бизнесмен от Павликени, в акцията...
12:16, 10.07.2026
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Въздушна линейка ще транспортира 13-годишно момче от Сандански до...
11:15, 10.07.2026
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Достъпът до училищни дворове: Обмислят затягане на режима на...
12:25, 10.07.2026
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