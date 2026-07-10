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Финансовите министри на ЕС решават за процедурата по прекомерен дефицит за България

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
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Снимка: БТА
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Финансовите министри на страните от ЕС ще гласуват днес окончателно началото на процедурата по прекомерен дефицит за България. Очаква се те да одобрят и препоръки за намаляването на дефицита на страната до 2029 година. Ако страната ни не изпълни препоръките, е застрашена от по-строг надзор и дори финансови санкции. България е представена на срещата от заместник-министъра на финансите Методи Методиев.

Очаква се финансовите министри да потвърдят оценката на Европейската комисия затова, че в България е налице прекомерен дефицит и страната трябва да бъде поставена в процедура за справянето с това.

Какво следва от тук нататък? Финансовите министри ще препоръчат на страната да ограничи ръста на нетните си публични разходи през следващите години, за да може прекомерният дефицит да бъде коригиран до края на 2029 г.

До 15 октомври 2026 г. България трябва да представи пред Европейската комисия и Еврогрупата конкретни мерки за изпълнение на препоръките заедно с проекта на бюджетен план за 2027 г. След това София ще трябва да отчита мерките си два пъти годишно - през април и октомври.

Ако препоръките не бъдат изпълнявани, процедурата може постепенно да премине към по-строг надзор и дори финансови санкции.

#свръхдефицит #процедурата #външни министри #ЕС

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