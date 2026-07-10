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Правителственият кораб „Атанас Димитров“ ще се превърне в изкуствен риф за водолази

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Деян Михайлов
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Чете се за: 03:45 мин.
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Корабът ще бъде потопен, след което - оборудван с различни технически средства за наблюдение в реално време на морската среда

Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Правителственият кораб от времето на социализма “Атанас Димитров” ще стане изкуствен риф. Група варненци са се заели със задачата да потопят плавателния съд, за да се трансформира в атракция за водолазите в Черно море.

По времето на социализма бордът на правителствения кораб “Атанас Димитров” често е посрещал хора от елита. Високопоставени гости са наблюдавали от мостика и официалното откриване на Аспаруховия мост.

Днес плавателният съд не се ползва и затова група варненци решават да го превърнат в изкуствен риф.

Александър Тодоров: “Тъй като това е един изключително интересен от историческа гледна точка плавателен съд, моят екип реши да му даде нов живот, давайки и нов живот на Черно море, превръщайки го в първия технологичен изкуствен риф в българската акватория на Черно море. Плавателният съд ще бъде затопен, а в последствие наситен с различни технически средства, с които ще наблюдаваме в реално време състоянието на морската среда, в района, в който ще бъде затопен.”

Корабът ще бъде потопен, след което – оборудван с различни технически средства за наблюдение в реално време на морската среда.

Светослав Иванов, водолаз: “Корабът ще бъде много интересен за водолази със сравнително малко опит, тъй като дълбочината ще бъде подходяща да преминеш от начално към по-напреднало ниво, а също така типа на гмуркането ще бъде съвсем различен от традиционното, на което са свикнали при първоначалното обучение. Едно правилно организирано водолазно гмуркане включва предварителна подготовка. Те трябва предварително да се запознаят с потъналия кораб, да са ориентирани кое къде се е намирало, след това като го погледнат под водата да знаят кое къде е.”

За да не замърсява Черно море, корабът щателно се почиства. За част от дейностите в машинното отделение помагат и курсанти от специалността “Корабни машини и механизми” към Военноморското училище във Варна, а преподавателите използват случая да им провеждат практическо обучение.

Димитър Петров Попов, преподавател във ВВМУ “Никола Й. Вапцаров”: “Провеждаме практика за първи курс, първоначална, за запознаване с машини и механизми, и някои особености на професията….технологиите се променят наистина много, системите се променят, но основните закони на физиката, на математиката остават в сила, така че трябва да се започва отначало.”

Калоян Славов, I курс ВВМУ “Никола Й. Вапцаров” : “Разглобяваме дадени елементи, виждаме как работят дадени двигатели и машини, и е много интересно."

Интересно е обаче дали курсантите са наясно с историята ни от близкото минало.

"- Знаете ли кой е Тодор Живков?

- Да."

Димитър Попов, I курс ВВМУ “Никола Й. Вапцаров”: "Лидер на комунистическата партия до 89 година!”

В момента от екипа търсят подходящо място, където корабът “Атанас Димитров” да бъде потопен. Очаква се плавателният съд да се отправи към дъното на морето през 2027 година.

#естествен риф #правителствен кораб #Черно море #Варна

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