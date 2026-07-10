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Трети ден в неизвестност: Продължава издирването на бизнесмена от Павликени

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мирела Дончева
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Чете се за: 01:05 мин.
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В Павликени продължава издирването на 54-годишния бизнесмен Димитър Георгиев.

Очаква се днес водолази да се включат в акцията. От общината призоваха за помощ от доброволци. Следите на мъжа се губят от сряда сутринта, когато е оставил автомобила си пред хлебозавода, който управлява, след което охранителни камери са го засекли да върви пеша към гориста местност в района.

"По инициатива на семейството се организира днес тази кампания, доброволческа, за да се обходи по голям периметър от местността, където предполагаемо е изчезнал Димитър. Нашите хора са обучени, екипирани са, ние ще им се действаме периодично, ще им доставяме студена вода, ще сме постоянно в контакти и надявам се мисията да е успешна", каза кметът на Община Павликени Емануил Манолов.

Вижте повече в прякото включване на Мирела Дончева.

#издиравне бизнесмен #Неизвестност #Павликени

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