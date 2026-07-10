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Върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей беше погребан в родния му град Машхад

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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Убитият на 28 февруари върховен лидер на Иран, aятолах Али Хаменей, беше погребан снощи в родния си град Машхад.

Хиляди хора се стекоха по пътя на кортежа и в двора на джамията на Имам Реза. Погребението беше водено от най-големия му син. Вторият му син, избран за наследник на поста върховен лидер – Моджтаба Хаменей, не присъства на церемониите. Твърди се, че той е бил тежко ранен при атаката, при която загина баща му, и от избирането си за върховен лидер не се е показвал публично.

Въпреки размяната на удари и изказването на американския президент Доналд Тръмп, че примирието е приключило, според американски източници техническите разговори между Съединените щати и Иран продължават.

#погребението #аятолах Хаменей #Лидер #Иран

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