БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Андрес Ескобар остава незабравен символ на една болезнена футболна история

Стефан Георгиев от Стефан Георгиев
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:22 мин.
Национални отбори
Запази

32 години след трагичната смърт на защитника колумбийските фенове искат светът да помни страната им с нейната култура, страст и любов към футбола, а не с насилието.

Ескобар история
Scroll left Scroll right
Слушай новината

На 2 юли 1994 година Меделин осъмва с новината за убийството на един от най-обичаните футболисти на Колумбия. Андрес Ескобар е застрелян с шест куршума, докато се качва в автомобила си след посещение в местно заведение. Престъплението се превръща в една от най-мрачните страници не само в историята на колумбийския футбол, но и на световния спорт.

Само десет дни по-рано Ескобар си отбелязва нещастен автогол при поражението с 1:2 от Съединените щати на световното първенство през 1994 година. Загубата слага край на надеждите на Колумбия още в груповата фаза, въпреки че тимът пристига в САЩ като един от скритите фаворити за силно представяне.

Години по-късно братът на футболиста Сантяго Ескобар разказва, че Андрес е вярвал, че автоголът е провалил очаквания му трансфер в Милан. Истинската трагедия обаче предстои след завръщането му в родината.

В нощта срещу 2 юли защитникът посещава бар "Падова" в Меделин, където влиза в конфликт с братята Сантяго и Педро Гайон – влиятелни фигури в местния престъпен свят. След разправията бодигардът им прострелва Ескобар смъртоносно. Извършителят получава присъда от 43 години затвор, но излежава едва 11, а братята Гайон прекарват зад решетките само 15 месеца.

Повече от три десетилетия по-късно споменът за Андрес Ескобар остава жив. За колумбийците той е символ не на трагедията, а на достойнството и любовта към футбола.

"След този случай имиджът на Колумбия беше свързван единствено с наркотици и насилие. Но нашата страна има много повече какво да покаже – природа, музика, страст и прекрасни хора. Каня всички да дойдат и сами да го видят“, споделя колумбийски привърженик.

Друг фен е категоричен, че паметта на защитника никога няма да бъде забравена.

"Андрес е безсмъртен. Той е легенда и завинаги ще остане в сърцата ни.“

Любопитна съдба свързва Мондиал 1994 и настоящото световно първенство. И в двата случая последният съперник на Колумбия се оказва Швейцария. Разликата е, че днес страната изглежда различна – поне в очите на своите фенове.

"Историята с Ескобар е една от най-тъмните страници в нашето минало. Но днес сме тук, за да празнуваме футбола, да се забавляваме и да покажем, че сме приятели с всички. И най-вече – да почетем паметта на Андрес“, казва още един от привържениците на южноамериканския тим.

32 години след трагедията името на Андрес Ескобар продължава да обединява поколения колумбийци – не като символ на една фатална грешка, а като олицетворение на достойнството, което футболът понякога губи, но никога не трябва да забравя.

#Мондиал 2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Гледайте четвъртфинала Франция – Мароко от 23:00 ч. по БНТ 1 и БНТ 3
2
Гледайте четвъртфинала Франция – Мароко от 23:00 ч. по БНТ 1...
Почина певицата Бони Тейлър
3
Почина певицата Бони Тейлър
Полицията издирва собственик на голям хлебозавод в Павликени
4
Полицията издирва собственик на голям хлебозавод в Павликени
Стою Стоев: Ако се докаже, че Десислава Атанасова и Делян Пеевски са летели заедно до Дубай, тя трябва да подаде оставка
5
Стою Стоев: Ако се докаже, че Десислава Атанасова и Делян Пеевски...
БНТ почита паметта на поетесата Надежда Захариева
6
БНТ почита паметта на поетесата Надежда Захариева

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на Струма, издирват се две деца на 8 и 11 г.
2
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на...
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и локални градушки
3
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и...
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето, това ще бъде неговата разменна монета
4
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето,...
Кабинетът предлага таван от 20% за увеличението на таксите за платено обучение във вузовете
5
Кабинетът предлага таван от 20% за увеличението на таксите за...
Турция забрани къпането в Черно море
6
Турция забрани къпането в Черно море

Още от: Мондиал 2026

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
Световно първенство по футбол: Франция - Мароко (ГАЛЕРИЯ) Световно първенство по футбол: Франция - Мароко (ГАЛЕРИЯ)
Гледайте четвъртфинала Испания - Белгия от 22:00 ч. по БНТ 1 и БНТ 3 Гледайте четвъртфинала Испания - Белгия от 22:00 ч. по БНТ 1 и БНТ 3
Чете се за: 00:47 мин.
Португалия избра Жорже Жезус за наследник на Роберто Мартинес Португалия избра Жорже Жезус за наследник на Роберто Мартинес
Чете се за: 01:32 мин.
След успеха над Канада в лагера на Мароко за готови за подвиг срещу Франция След успеха над Канада в лагера на Мароко за готови за подвиг срещу Франция
Чете се за: 00:40 мин.
Бостън – градът, в който историята оживява на всяка крачка Бостън – градът, в който историята оживява на всяка крачка
Чете се за: 02:02 мин.

Водещи новини

Разбиха склад с 50 000 вейпа без бандерол, има задържан
Разбиха склад с 50 000 вейпа без бандерол, има задържан
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Тежка катастрофа край Мъглиж затвори Подбалканския път, има загинал Тежка катастрофа край Мъглиж затвори Подбалканския път, има загинал
Чете се за: 01:00 мин.
Цените на горивата след новите удари в Близкия изток – търговци очакват отново увеличение Цените на горивата след новите удари в Близкия изток – търговци очакват отново увеличение
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Правителството подкрепи новите санкции на ЕС, но отстоява възраженията си по три теми Правителството подкрепи новите санкции на ЕС, но отстоява възраженията си по три теми
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Близкият изток пламна отново: В Иран погребват аятолах Али Хаменей
Чете се за: 03:52 мин.
По света
Договорът с "Райнметал" под въпрос: Според управляващите...
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
Демерджиев изпраща в парламента списъка с пътувалите с Пеевски, ДПС...
Чете се за: 05:55 мин.
У нас
На ритуал в Перперикон: Един от великите монголски шамани предрече...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ