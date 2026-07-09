България ще участва с рекордните 22-а спортисти на европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 18 г. в Риети

Българският отбор поема към европейското първенство за юноши и девойки до 18 години в италианския град Риети, което ще се проведе от 16 до 20 юли, с впечатляваща делегация от 37 представители. Цветовете на страната ще защитават рекордните 22-а атлети - 12 девойки и 10 юноши, които заслужиха своето място в най-престижното състезание за тази възраст на Стария континент.

Родните таланти ще спорят за медалите в 11 различни дисциплини. Това ще бъде петото издание на надпреварата, а във визитката на България има общо девет отличия - две златни, три сребърни и четири бронзови.

Сред българските медалисти в историята на европейските първенства под 18 години личат имената на Александра Начева, Радина Величкова, Валентин Андреев и Лъчезар Вълчев, които поставят началото на своите международни успехи именно на този шампионат.

Българският отбор за европейското първенство под 18 години в Риети, Италия:

юноши:

100 м - Дилян Чернополски

200 м - Васил Антонов

400 м - Васил Антонов, Стелиян Панев

110 м с преп. - Никола Петков

Скок дължина - Илиян Марков, Стилиян Орлинов

Троен скок - Кристиян Боянов, Борис Хаджитодоров

Копие - Михаил Русинов

Гюле - Димитър Стефанов

Комбинирана щафета (400-300-200-100)

- Васил Антонов, Дилян Чернополски, Стелиян Панев, Никола Петков

девойки:

100 м - Софи Димитров, Христина Белчинова

200 м - Мирела Минчева

400 м - Евгения Стоименова

100 м с преп. - Емили Кирякова

Троен скок - Виктория Ангелова, Сияна Стоянова

Копие - Мария Илиева, Михаела Михайлова

Диск - Симона Андреева, Стефани Димитрова

Чук - Теодора Андреева

Комбинирана щафета (400-300-200-100)

- Христина Белчинова, Емили Кирякова, Мирела Минчева, Евгения Стоименова

Треньори: Андриан Андреев, Атанаска Ангелова, Моника Димитров, Николай Гемижев,

Атанас Иванов, Цонка Лазарова, Пламен Петков, Вера Петкова, Димитър Петров,

Мирослав Радуканов, Ивайло Русенов, Иван Тодоров

Първенството ще бъде излъчено пряко по БНТ 3!